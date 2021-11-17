İstanbul'da taksi şoförleri 'turist' yolcu seçmeye devam ediyor

Fatih'te bir yolcu, durdurduğu taksiye değişim saati bahanesiyle kabul edilmedi. Bunun üzerine taksici, aynı bölgedeki turistleri aracına alarak yoluna devam etti.

Yolcu seçmeyi alışkanlık haline getiren taksiciler, bu sefer İstanbul Fatih'te bir krize neden oldu.Öğlen saatlerinde Beyazıt mevkisinde Furkan Tekfidan isimli vatandaş, taksiyi durdurdu. Taksi şoförü, aracın değişim saatinde olduğunu ve Tekfidan'ı aracına alamayacağını söyledi.TURİSTLERİ ARACINA ALDIBunun ardından taksi şoförü, ilerleyerek aynı bölgedeki turistleri aracına aldı.Furkan Tekfidan'ın tepkisi üzerine taksi şoförü, turistlerle araç değişimine gittiğini söyleyerek, bölgeden uzaklaştı.O ANLARI KAYDETTİTaksiye alınmayan Furkan Tekfidan, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.'TESLİM ETMEYE GİDİYORUM'Görüntülerde, Tekfidan'ın 'Araba teslim etmeye gitmiyor muydun?' şeklinde tepki gösterdiği taksi şoförünün, turistler binerken 'Teslim etmeye gidiyorum.' dediği anlar yer aldı.