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Beyaz Gazete
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İstanbul'da taksi şoförleri 'turist' yolcu seçmeye devam ediyor

Fatih'te bir yolcu, durdurduğu taksiye değişim saati bahanesiyle kabul edilmedi. Bunun üzerine taksici, aynı bölgedeki turistleri aracına alarak yoluna devam etti.

Ekleme: 17.11.2021 - 11:37 Güncelleme: 17.11.2021 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da taksi şoförleri 'turist' yolcu seçmeye devam ediyorYolcu seçmeyi alışkanlık haline getiren taksiciler, bu sefer İstanbul Fatih'te bir krize neden oldu.

Öğlen saatlerinde Beyazıt mevkisinde Furkan Tekfidan isimli vatandaş, taksiyi durdurdu. Taksi şoförü, aracın değişim saatinde olduğunu ve Tekfidan'ı aracına alamayacağını söyledi.

TURİSTLERİ ARACINA ALDI

Bunun ardından taksi şoförü, ilerleyerek aynı bölgedeki turistleri aracına aldı.

Furkan Tekfidan'ın tepkisi üzerine taksi şoförü, turistlerle araç değişimine gittiğini söyleyerek, bölgeden uzaklaştı.

O ANLARI KAYDETTİ

Taksiye alınmayan Furkan Tekfidan, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

'TESLİM ETMEYE GİDİYORUM'

Görüntülerde, Tekfidan'ın 'Araba teslim etmeye gitmiyor muydun?' şeklinde tepki gösterdiği taksi şoförünün, turistler binerken 'Teslim etmeye gidiyorum.' dediği anlar yer aldı.




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