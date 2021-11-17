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Beyaz Gazete
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İstanbul'da aile vahşeti: Anne babasını öldürüp siyanür içti!

İstanbul Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla öldüren bir şahıs, siyanür içerek intihar etti. İşte son dakika haberinin detayları

Ekleme: 17.11.2021 - 14:33 Güncelleme: 17.11.2021 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da aile vahşeti: Anne babasını öldürüp siyanür içti!
Korkunç olay Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yusuf Çağrı Ekici (20) isimli şahıs, evde annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla vurarak öldürdü.

Ekici cinayetin ardından yatağında siyanür içerek intihar etti. Zanlının dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vasiyetini yazdığı öğrenildi.

Paylaşımı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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