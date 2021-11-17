Isparta'da 'pandemi ödemesi' yalanıyla 3 bin 200 lirasını çaldırdı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşayan Belya Selçuk'un cep telefonuna, 14 Kasım'da '3 bin 591 lira pandemi ödemesi hesabınıza yatırıldı' bildirimi geldi.Kamu bankasının adı ve logosunun birebir kopyalandığı bildirimdeki linki merak edip tıklayan Selçuk, komutları takip ederek kimlik ve hesap numarası bilgilerini girdi.Onay komutu vermemesine rağmen bir süre sonra hesabından 400 lira çekildiğini fark eden Selçuk, mobil bankacılık uygulamasından kontrol ettiğinde adına oluşturulan ek hesaptan da 3 bin 200 lira çekildiğini gördü.Dolandırıldığını anlayan Selçuk, bir gün sonra bankaya giderek görevlilerden yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi olan Selçuk, 'Evde otururken telefonuma gelen linke tıkladıktan sonra şifremi, e-posta adresimi, kimlik bilgilerimi istedi. Onaylamayı reddetmeme, iznim olmamasına rağmen M.A. adlı kadının adına hesabımdan para gönderilmiş. Linke tıkladıktan sonra hesabımdaki tüm para gitti.' diye konuştu.