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Beyaz Gazete
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Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyen Kılıçdaroğlu'na en çok FETÖ'cüler sahip çıktı

Her zaman açıklamalarıyla toplumu ayrıştıran, ayrımcılık yapan milletin iradesine saygı duymayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme yolculuğuna çıkıyorum' diyerek yeni bir karar almıştı. Seçimlerin yaklaşmasıyla her türlü yolların peşine düşen Kemal Kılıçdaroğlu en çok FETÖ'cüleri sevindirdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun hellaşme yolculuğuna destek veren FETÖ'cüler...

Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyen Kılıçdaroğlu'na en çok FETÖ'cüler sahip çıktı
Ekleme: 17.11.2021 - 16:06 Güncelleme: 17.11.2021 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyen Kılıçdaroğlu'na en çok FETÖ'cüler sahip çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin toplumda açtığı yaraların bir itirafı olacak sözlerle 'helaleşme' turuna çıkacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP'li isimlerin de tepkisini çekmişti.

HERKES TEPKİ GÖSTERDİ FETÖ'CÜLER SEVİNDİ

Türkiye'de tehdit ve negatif siyaset dilinden vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu konu FETÖ'cü hainlere gelince 'umut kaynağı' oldu. Kutuplaşma
ve ayrıştırma siyaseti ile Türk siyasetini olumsuz olarak yönlendirmeye çabalayan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü hainlere adeta göz kırparak;
"Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepki gelirken, FETÖ'cüler
ise sevince kapıldı.

Her fırsatta Türkiye'ye yönelik kara propagandaları ile bilinen firari FETÖ'cü Emre Uslu, Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' açıklamalarını Twitter
hesabından paylaşarak 'YETMEZ AMA EVET' dedi.



FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav da, 'Helalleşme' çıkışına sevinerek 'Kılıçdaroğlu başarabilecek mi?' temennisini paylaştı.



Firari hainlerden İhsan Yılmaz da, "Yeni Türkiye'nin kurucu lideri olacak gibi Kılıçdaroğlu. Söylediklerinin icraatsız lafı bile devrim" dedi.



FETÖ'nün algı operasyonları için oluşturduğu 'Fuat Avni' hesabını yönetenlerden biri olan Aydoğan Vatandaş da, söz konusu bir haberi paylaşarak 'Helalleşme'ye destek çıktı.



Türkiye'yi karıştırmak için Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen FETÖ'cü Said Sefa ise, "Adına helalleşme demeyelim başka bir şey diyelim" diyenler de var "helalleşme şu tarihten başlasın şunları şunları kapsasın" diyen de. Haklı olabilirler; ama CHP genel başkanının açıklamaları tarihi mahiyettedir ve böylesi bir Türkiye'de bu açıklamalar son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi karıştırmak için Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen FETÖ'cü Said Sefa ise, "Adına helalleşme demeyelim başka bir şey diyelim" diyenler de var "helalleşme şu tarihten başlasın şunları şunları kapsasın" diyen de. Haklı olabilirler; ama CHP genel başkanının açıklamaları tarihi mahiyettedir ve böylesi bir Türkiye'de bu açıklamalar son derece önemlidir." ifadeler
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