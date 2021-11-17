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Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı: Karantina çağrısı yapıldı

Dünyanın havası en kirli şehirlerinden biri olan Yeni Delhi'de hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyenin 10 katına yükseldi. Hindistan Yüksek Mahkemesi, vatandaşları zehirli havadan korumak için başkent Yeni Delhi'de "kirlilik karantinası" çağrısında bulundu. Başbakan Arvind Kejriwal, çağrıyı dikkate alacağını söylerken, "Kirlilik kısıtlamaları daha önce hiç olmadı. Bu büyük bir adım olacak" dedi.

Ekleme: 17.11.2021 - 13:06 Güncelleme: 17.11.2021 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı: Karantina çağrısı yapıldı
Corona virüs pandemisinden derinden etkilenen Hindistan'da hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı açıklandı.

Özellikle ülke başkenti Yeni Delhi'nin hava kirliliği sebebiyle karantinaya girmesinin gündeme geldiği belirtilirken, şehirde kirli hava seviyesinin son haftalarda olması gereken seviyenin çok üzerinde olduğu belirtildi.



Hindistan Yüksek Mahkemesi alarm verdi. Vatandaşları zehirli dumandan korumak için başkent Yeni Delhi'de 'kirlilik karantinası' çağrısında bulundu.

SEYAHATLERİN DURDURULMASI VE OFİSLERİN KAPATILMASI KARARI

Mahkeme ayrıca, yetkililere gerekli olmayan tüm seyahatleri durdurmalarını ve ofisleri kapatmaları kararını aldı.



Sokağa çıkma yasağının uygulanması durumunda milyonlarca kişinin evden çalışmak zorunda kalacağı aktarılırken, kirlilik karantinasının ne kadar süreceğinin belli olmadığı vurgulandı.

Yeni Delhi'de çocukların kirli havayı solumasını önlemek için okullar Cumartesi günü bir haftalığına kapatılmıştı.

DÜNYANIN HAVASI EN KİRLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

Yeni Delhi, 20 milyonluk nüfusunun üzerinde gökyüzüne yerleşen tarımsal yangınlardan, fabrikalardan ve araç emisyonlarından kaynaklanan kirli hava bulutu ile dünyanın havası en kirli şehirlerinden biri olarak gösteriliyor.



Başkent Yeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, hükümetin, mahkemenin önerisini paydaşlarla görüştükten sonra dikkate alacağını söylerken, 'Kirlilik kısıtlamaları daha önce hiç olmadı. Bu büyük bir adım olacak' diye ekledi.

İNŞAAT FAALİYETLERİNE DÖRT GÜN ARA

Kejriwal, geniş ve açık alanlardaki tozu azaltmak için inşaat faaliyetlerinin dört gün süreyle durdurulacağını söyledi.



Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu Cuma günü yetkililere 'acil durum' kategorisindeki önlemlerin uygulanmasına hazırlanmalarını tavsiye etmiş, kötü hava kalitesinin 'gece boyunca sakin koşullara sahip düşük rüzgarlar' nedeniyle en az 18 Kasım'a kadar devam edeceğini bildirmişti.

KİRLİLİK SEVİYESİ OLMASI GEREKENİN 10 KATINA ÇIKTI

Başkent Yeni Delhi'de geçtiğimiz Cumartesi günü, kan dolaşımına girebilecek en küçük ve en zararlı ince hava parçacıkları olarak bilinen (PM 2,5) seviyeleri, hava kalitesi endeksinde 300'ün üzerine çıkarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen günlük maksimum sınırın 10 katına çıkmıştı.



Hastaneler ayrıca nefes alma güçlüğünden şikayet eden hastalarda da keskin bir artış olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz yıl da hakemli tıp dergilerinden Lancet, Hindistan'da 2019'da yaklaşık 17 bin 500'ü başkentte olmak üzere 1.67 milyon ölümün hava kirliliğine bağlı olduğunu söylemişti.
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