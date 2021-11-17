Gaz Sıkışması Neden Olur?



Gaz Yapan Besinler Nelerdir?



Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir?



Gaz Sıkışması Nasıl Geçer?



Gaz Sıkışması Hangi Hastalığın Belirtisi?



nın neden olduğu karın şişkinliği, karın büyümesine ve ağrıya neden olabilir ve bu da yaşam konforunu ciddi şekilde azaltır.karın ağrısına ve dolgunluk hissine neden olabilir. Gaz sıkışması pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Gaz sıkışmasının kaynağını araştırmak önemlidir ve oluşumunun birçok nedeni vardır. Peki? Gaz sıkışması günlük hayatı büyük oranda etkilediği için yaşayan herkes hızlı bir şekilde çözüm arıyor. Sizler içini sıraladık.Sindirim sisteminin işlevi tarafından üretilen gaz doğal bir olgudur. Vücutta sıkışan hava, anüs ve ağızdan dışarı atılır. Oluşan gaz vücuttan atılamadığı için karında sıkışma ve şişkinlik olur. Yemekten sonra aşırı gaz üretimi veya sindirim sistemi kaslarının diskinezisi karın şişkinliğine neden olabilir. Bu durum beslenme düzenine veya yiyeceğe bağlıdır ve ayrıca bazı hastalıkların habercisi olabilir.Barbunya, kuru fasulye ve nohut gibi baklagillerSarımsak ve soğanBrokoli ve lahana gibi yeşil sebzeler.Süt ve süt ürünlerinden peynir ile yoğurtBazı meyveler (portakal, kayısı gibi) ile yüksek oranda lif içeren tam tahıllı besinler.Şişkinlik ve gaz şikayeti olan kişiler genellikle midelerindeki yiyeceklere karşı daha hassastır. Bu nedenle az ve sık yemek yemek çok faydalıdır.Yiyecekleri iyi çiğnemek önemlidir. Yiyecekleri küçük parçalar halinde kesmek ve iyice çiğnemek de yutulan hava miktarını azaltacaktır.Bazı yiyeceklerin diğerlerinden daha fazla gaz veya şişkinliğe neden olduğunu anlamak için bir yemek günlüğü tutulmalıdır.Sakız çiğnemek, pipet kullanmak, aceleyle konuşmak veya yemek yemek de hava yutmayı artırdığı için gaz tutulmasına neden olabilir.Ksilitol, sorbitol ve mannitol gibi gaz sıkışmasına neden olabilecek tatlandırıcılar kullanmaktan kaçının.Kabızlık, şişkinliği ve gaz sıkışmasını artırır. Artan su alımı ve fiziksel aktivite, kabızlıkla etkili bir şekilde mücadele edebilir.Probiyotik takviyeleri, bağırsaklardaki bakteri ortamını iyileştirebildikleri için gaz ve şişkinlik semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.Şişkinlik ve gaz, sindirim sisteminin kas fonksiyonundaki değişikliklerden de kaynaklanabilir. 'Antispazmodikler' adı verilen ilaçların kas kramplarını azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Nane yağı, benzer işlevlere sahip olduğuna inanılan doğal bir maddedir. Nane yağının, en azından IBS hastalarında şişkinlik ve diğer sindirim semptomlarına karşı etkili olduğu bilinmektedir.Simetikon etken maddesini içeren bir ilaç; şişkinlik, gaz ve tansiyonu azaltır. Öte yandan, lubiproston ve linaklotid bazlı ilaçlar, kabızlık sorunları olan irritabl bağırsak sendromunun şişmesini azaltabilir.Yemek yerken hava yutmak bazen karın şişkinliğine neden olabilir. Yemeklerden sonra sık sık hıçkırıklar bu durumun sonucudur. Ayrıca gazlı içecekler ve fermente içecekler (asitli içecekler, maden suyu gibi) fazla havanın yutulmasına neden olabileceğinden gaz sıkışmasına neden olabilir. Bağırsaklarda gıda işleme sürecinde gaz serbest bırakılır ve sıkıştırılır. Bazı yüksek lifli gıdalar çok fazla gaz üretebilir. Özellikle mercimek gibi fasulye ve baklagiller ve bazı kepekli tahıllar buna neden olabilir. Yüksek yağlı yiyecekler sindirimi ve mide boşalmasını yavaşlatır. Bu tokluk için iyi olabilir (ve kilo vermeye yardımcı olabilir), ancak şişkinliğe yatkın insanlar için bir sorun olabilir. Yardımcı olup olmadığını görmek için daha az bakliyat ve yüksek yağlı yiyecekler yiyin.Sürekli yaşanan gaz sıkışması, sindirim sisteminde yaşanan bir hastalığın habercisi olabilir. Sizler için gaz sıkışması belirtisiyle doğan hastalıkları sıraladık.Reflü, asidik mide salgıları yemek borusuna geri sızdığında meydana gelir, bu da gaz sıkışmasının başka bir nedenidir. Genellikle mide ekşimesi olarak bilinen reflü hastalığı, asidik mide suyunun yemek borusuna geri dönmesiyle ortaya çıkar. Yiyeceklerin ağza girme hissi ile reflü hastalarında gaz basıncı sık görülür.Bağırsak hareketlerine irritabl bağırsak sendromu (IBS) neden olur. Çoğu hasta şişkinlik yaşayacaktır ve bunların yaklaşık %60'ı şişkinliğin en ciddi semptom olduğunu bildirmektedir. FODMAP adı verilen karbonhidratlar, özellikle irritabl bağırsak sendromu olan hastalarda şişkinlik ve diğer sindirim semptomlarına neden olabilir. Bu nedenle yüksek FODMAP'ten (buğday, soğan, sarımsak, brokoli, lahana, karnabahar, enginar, fasulye, elma, armut ve karpuz) uzak durulması önerilir. Bu hasta grubunda sıklıkla gaz sıkışması sorunu ortaya çıkar. Yavaş bağırsak hareketleri, özellikle ince bağırsakta bakterilerde artışa neden olabilir. Bakteriler gaz oluşumuna neden olabilir.Çölyak hastalığı da nedenlerinden biridir. Gluten içeren besinler tüketirken bu hasta grubunun bağışıklık sistemi bağırsak hücrelerine zarar verebilir. Bağırsak yapısının tahrip olması gaz sıkışmasının nedenidir.Bağırsak fıtığı, kabızlık, kolon kanseri ve peptik ülser de gaz basıncının nedenlerinden biridir. Ayrıca 'pankreatit' durumunda pankreas iltihaplanır ve gaz sıkışması görülebilir.Enzim eksikliğinden veya besinlerdeki maddelerin sindirilememesinden kaynaklanan gıda alerjileri ve gıda intoleransları gaz oluşumunda etkilidir. Örneğin laktoz intoleransı, fruktoz intoleransı, yumurta alerjisi ve buğday alerjisi.Tatlandırıcılar genellikle şekerin ikamesi olarak kabul edilir. Bununla birlikte, onları büyük miktarlarda yemek, sindirim sorunlarına neden olabilir. Kalın bağırsaktaki bakteriler de tatlandırıcıları sindirirken gaz üretir.den,a kadar pek çok bilgiye haberimizde yer verdik. Ancak bir uzmana danışmak rahatsızlıktan daha hızlı bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olacaktır.