  • USD: 10,40 - 10,42
  • EURO: 11,76 - 11,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Fetullah Gülen zehirlendi ve öldü' iddialarına ilişkin ABD’deki Türk gazeteciden çarpıcı açıklama

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in dün gece zehirlendiği ve öldüğü iddia edildi. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur'dan açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok. Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir." dedi.

'Fetullah Gülen zehirlendi ve öldü' iddialarına ilişkin ABD’deki Türk gazeteciden çarpıcı açıklama
Ekleme: 17.11.2021 - 22:34 Güncelleme: 17.11.2021 - 22:44 / Editör: Ozge Selin
'Fetullah Gülen zehirlendi ve öldü' iddialarına ilişkin ABD’deki Türk gazeteciden çarpıcı açıklama
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve öldüğü, onu zehirleyen kişinin de öldürüldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

'FETÖ'nün zehirlendiği, ölmüş olabileceği, onu zehirleyenin öldürüldüğü yönündeki iddiaları biz de yakından takip ediyor ve araştırıyoruz.' diyen Copur, 'İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok.' ifadelerini kullandı.

'ÇİFTLİKTE BİR OLAY YAŞANMADIĞI ANLAMINA GELMEZ'

Copur, sözlerinin devamında 'Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir. Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız.' açıklamasında bulundu.


AK Parti'li Bülent Turan'dan 'erken seçim' çağrısı yapan muhalefete yanıt: Zamanında yapılacak
EGM'den 'CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusu' açıklaması
'Fetullah Gülen zehirlendi ve öldü' iddialarına ilişkin ABD’deki Türk gazeteciden çarpıcı açıklama
Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Şırnak merkezli 4 ilde PKK'nın finans kaynaklarına flaş operasyon: 35 gözaltı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan son dakika ihracat açıklaması .
Başkan Erdoğan'dan son dakika S-400 açıklaması! Anlaşma sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'ni soran gazeteciye cevap
17 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez Castejon'den flaş açıklamalar!
Bakan Koca gelişmeleri duyurdu: Tüm dünyayla paylaşmaya hazırız
Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı! Deprem uzmanı uyardı: 6-8 saat içinde artçı olmazsa…
Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret ve faiz açıklaması
CHP’li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi
Düzce sallanmaya devam ediyor! 5.3'lük depremin ardından 4.3 şiddetinde bir deprem daha...
Süleyman Soylu'dan Düzce'deki deprem hakkında açıklama
İstanbul'da korkutan deprem!
Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyen Kılıçdaroğlu'na en çok FETÖ'cüler sahip çıktı
Bahçeli'den dikkat çeken 'harita' hediyesi!
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas: Kemal Kılıçdaroğlu hangi yüzle bizimle helalleşecek?
Sağanak yağış ve buzlanma geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? .

Sağanak yağış ve buzlanma geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? .

Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı: Karantina çağrısı yapıldı

Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı: Karantina çağrısı yapıldı

Böyle vahşet görülmedi! ‘Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. '

Böyle vahşet görülmedi! ‘Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. '

İstanbul'da aile vahşeti: Anne babasını öldürüp siyanür içti!

İstanbul'da aile vahşeti: Anne babasını öldürüp siyanür içti!

Devrim arabalarının mühendisiydi: TOGG'a parça üretmeye talip

Devrim arabalarının mühendisiydi: TOGG'a parça üretmeye talip

Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi

Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi