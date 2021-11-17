Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı! Deprem uzmanı uyardı: 6-8 saat içinde artçı olmazsa…

Düzce 5 şiddetindeki deprem ile sallandı! Uzman isim İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili önemli açıklamalar yaptı…SON DAKİKA: DÜZCE'DE İKİ DEPREM OLDUAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Saat 15.57'de ise 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi.İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİSarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedilirken Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, meydana gelen depremleri yorumladı.Prof. Dr. Selim, şu açıklamaları yaptı: 'Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Çilimli Fayı literatürde bilinin ve Kuzey Anadolu Fayı'na paralel olarak uzanan aktif bir faydır.Prof. Dr. Selim, şu açıklamaları yaptı: 'Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Çilimli Fayı literatürde bilinin ve Kuzey Anadolu Fayı'na paralel olarak uzanan aktif bir faydır.'EĞER 6-8 SAAT ARASINDA ARTÇILAR OLMAZSA...'Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir. Bu durum tehlike arz eder. Ama artçılar olursa tehlikeli bir durum söz konusu olamaz'