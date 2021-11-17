Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulndu.Faiz konusuna değinen Erdoğan, hükümetin düşük faiz tutumuna karşı iş dünyasından gelen tepkilere değindi.'ALIN SİZE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ, NEDEN ALMIYORSUN'İş adamlarının düşük faizle kredi istediklerini, bunu sağladıklarında ise durumdan şikayet ettiklerinin altını çizen Erdoğan, TÜSİAD'ı hedef aldı.Edoğan açıklamaladında, 'İş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun. Hadi gel al. Neden almıyorsun? Ben bu iş adamlarını da anlamıyorum. Ondan sonra bir araya geliyorlar. TÜSİAD'ı vesairesi, yüksek faizden bahsediyorlar. Yahu siz nasıl insanlarsınız. Eğer sen iş adamıysan yartırımdan yanaysan buyrun size kredi. Düşük faizle. Alın krediyi ve yatırım yapın.'BEN SİZDEN YATIRIM İSTİYORU, İHRACAT İSTİYORUM'Ben sizden yatırım istiyorum, ihracat istiyorum ihracat istiyorum hadi gelin bunları yapın. Ondan sonra kaçıyorlar. Bunlar Türkiye'nin en büyük iş adamları. Ondan sonra da bize sallıyor. Biz bir şeye inandık. Bu ülkeyi kalkındırmak için TÜSİAD'ı vs. fark etmez dürüst olacaksınız. Sıkışınca kapıyı çalacaksın, işi yoluna koyunca iktidara sallayacaksınız.' ifadelerini kullandı.