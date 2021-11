Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'ni soran gazeteciye cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.İki ülke arasındaki ilişkilerden sığınmacı krizine kadar bir çok konuya değinen Erdoğan, İspanyol yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.Yapılan basın toplantısının ardından soru cevap bölümüne geçildi.İSPANYOL GAZETECİ 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ SORDUİlk söz hakkı tanınan İspanyol gazetecilerden Andres Gallardo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'ni sordu.'GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARTTIK'Erdoğan, gazeteci Gallardo'nun sorusu üzerine 'İstanbul Sözleşmesi'ni gündemimizden çıkardık' dedi.'ATILACAK ADIMLAR ZATEN YASALARIMIZDA VE GÜNDEMİMİZDE VAR''Bu sözleşmeyle atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, gündemimizde var.' diyen Erdoğan, kadın kavramının Türkiye'de en kutsal varlık olduğunu söyledi.'BİZDE AİLE KAVRAMI ÇOK HASSASTIR'Aile kavramının önemine de değinen Cumhurbaşkanı son olarak, 'Bizde aile kavramı çok hassastır. Aile kavramı üzerinde de önemsediğimiz bu durumu lekelemek suretiyle buna müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık.' şeklinde konuştu.'KADINA ŞİDDET KONUSUNDA HER TÜRLÜ ADIMI ATACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:'İktidarımız kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Maalesef bu dönemde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi rahatsız etmektedir. Bunların üzerine gerek emniyet teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak şiddetle gidiyoruz. Bu konuda gerekli olan her türlü adımları atıyoruz, atacağız. İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince, İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü bu sözleşmeyle atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, gündemimizde var. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır. Aile kavramı üzerinde de önemsediğimiz bu durumu lekelemek suretiyle buna müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık.''20 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUM'Erdoğan'ın basın toplantısındaki diğer açıklamaları ise şu şekilde:'Bugünkü zirveyle ilişkilerimizi bundan böyle kapsamlı ortaklık olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir zirve takip mekanizması kurarak hem kararlaştırdığımız hususların hayata geçirilmesini yakın takip altına aldık. Koronavirüsün olumsuz etkilerine rağmen ticaret hacmimiz daha şimdiden bir önceki enenin rakamlarını yakalamıştır. Bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Bunu yakalayacağımıza inanıyorum.'İSPANYOL YATIRIMCILARA SESLENDİ'600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'de yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. İspanyol dostlarımıza Türkiye'ye yatırım çağrımızı tekrarlıyorum. Bu çağrımız şimdiden karşılık bulmuştur. İspanyol Bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.Türkiye ve İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda Avrupa güvenliğinin ve refahının köşe taşı olarak stratejik konuma haiz iki NATO müttefikidir. İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır.''İSPANYA'NIN TUTUMU ÖRNEK ALINSIN''İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum. Savunma sanayii alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Bu alandaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. İspanya ile uçak gemisini yaptık ve şu anda artık daha denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun bir de şimdi çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.''VATANDAŞLARIMIZA VİZE MUAFİYETİ BİR AN ÖNCE TANINMALI''Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutumumuzu ve çabalarımızı ortaya koyduk. AB'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük birliğinin güncellenmesi, vatandaşımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır.'DÜZENSİZ GÖÇ KONUSU'Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göç konusunda önemli yük üstlenmiş durumdadır. Bu külfetin adil paylaşımı için ortak politikalar üretilmesinin zaruriyetini vurgulamak istiyorum. BM Medeniyetler İttifakı projesinin mimarları olarak dünyada barış, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen daha yakın işbirliğine önem atfediyoruz.Aşırı sağın yükselmekte olduğu, ırkçı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlerin gerçekleştiği günümüzde Medeniyetler İttifakı girişiminin değeri ümit ediyorum ki daha iyi anlaşılacaktır. Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçi girişime güç katacaktır. İttifakımızın İstanbul'da bölgesel ofis açması sürecini de hızlandıracağız.'