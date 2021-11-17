Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Türkiye'yi hedef almaktadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde iç ve dış siyasete ilişkin önemli konular bulunuyor. İşte asgari ücret, faiz, CHP ve İYİ Parti'deki skandallar, helalleşme polemiği, ekonomide atılan adımlar gibi birçok başlığa değinen Erdoğan'ın açıklamalarından canlı yayın ve ifadelerinden öne çıkanlar;AK Parti'nin 17.11.2021 tarihli grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması:SEZAİ KARAKOÇ... TEK BİR SÖZÜ BİLE BİZLERİ UZUN UZUN DÜŞÜNDÜRMEYE YETERLİSözlerimin hemen başında milli sanat ve düşünce nehrimizin günümüze akan temsilcilerimizden olan merhum Sezai Karakoç üstadı rahmetle anıyorum. Kendisi İslam medeniyetini aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak da telakki ediyordu. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı, inancı dirilmeden sanatı ve edebiyatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu.SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum'Şiirleri, yazıları ve sohbetleriyle dal budak salan ve sanatını da işte bu diriliş ağacının gölgesi etrafında şekillendirmişti. Onun 'Ben Müslümanım, insanlığın türküsünü söylüyorum' sözü bile hepimizi uzun uzun düşündürmeye yeterli mesajlarla yüklüdür. Birçok nesillerin olduğu gibi sonraki kuşakların da kendisinden öğrenecek çok şeyleri var diye düşünüyorum. Tabi Karakoç'u Monna Rosa'sız anmak olmaz. 'Ah senin yüzünden kara batacak siyah güller, ak güller...'GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ DEĞİŞİMİİsmet Yılmaz kardeşimizle grubumuzun ahenkli çalışacağına inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, Naci Bostan beyefendiyle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Naci hocamıza grubum adına ayrıca teşekkür ediyorum.TÜRKKAN'IN ŞEHİTLERE KÜFÜRÜ: VEKİLLİĞİ SAKIT OLMUŞTURŞehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur. Bir bayanın ağzından yavşak, yavşaklar kelimesi yakışır mı ya? Milletimiz inanıyorum ki seçimlerde gereken cevabı verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara yakışmaz. Müsaade etmez.SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması 'Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur'CHP'NİN SIRTINI KİMLER SIVAZLIYORSA İPİNİ DE O TUTUYORAynı yalanları sürekli tekrarlamalarına alıştık. Kendileriyle hukuk önünde hesaplaşıyor. Attıkları iftiraların bedelini ödetiyoruz. Ancak bu kez doğrudan milletimizin güvenliği hedef alınmıştır. Evet CHP'nin tezkere oylamasında yaptığı bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyor, kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.2023 HAZİRAN'INDA MİLLETİMİZ BİR ESERLERE BİR DE BU KİFAYETSİZ MUHTERİSLERE BAKACAKCHP yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur. Hiç merak etmeyin. Başaramayacaklar. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Milletimiz olup biten her şeyin farkındadır. Muhalefeti destekleyerek Türkiye'de yönetimi değiştirmeliyiz diyenlerin derdi ülkemizde hak ve özgürlükleri geliştirmek asla değildir. Bu siklet bu yükü kaldırır, kaldırmakla kalmaz yere çalıp paramparça ederPEKİ KILIÇDAROĞLU HALELLAŞMEDEN NE ANLIYOR?CHP genel başkanı yalanlarına milletimizi inandıramadığnı görünce milletimizin değerlerini istismara yöneldi. Bir yandan Türkiye'nin sıkıntılarını çözmekten bahsediyor yatırımları yapılamaz, kamu görevlilerini çalışamaz hale getirmeye çalışıyor. Son günlerde bir de helalleşelim diyor. Peki Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor. Nasıl anlıyor? Bu kavramdan ne çıkarıyor? (Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun 'Neyin helalleşmesi ya? Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Helalleşme boş iştir' dediği konuşmalar yayınlandı)HAYATIN YALANDün helalleşme ile büyük bir kavga yaşayıp bugün helalleşme derdine düşmesi ne enteresan değil mi? Sen önce benim başörtülü kızlarımdan bacılarımdan helallik dile. Utanmadan sıkılmadan 'onların hukukunu biz koruduk' diyorsun. Hayatın yalan! Biz bu işin gerisini bilmesek diyeceğiz ki 'olabilir, insan değişebilir' diyeceğiz.Bay Kemal ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim. Sen bunların hiçbirinin kad-u kıymetini bilmedin. Burada maalesef bir değişim de yok. Değişen biri de yok. Sadece bunlara verilen rol değişti. Dün tüm güçleriyle vesayetin bekçiliğine düşmanlığa soyunmuşlardı. Bugün biraz zoraki de olsa başka şeyler söylerek başka bir görünüme bürünmeye çalışıyorlar. Tabi yerseniz. Bu bukalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz.ELLERİNDE BİR EKONOMİ KALDISaldırılarla ülkemizi ve milletimizi kıramayanlar ellerindeki son koz olarak ekonomiyi kullanmanın derdine düştü. 15 Temmuz'un ardından kirli kanalları kapatılınca ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutma çabasına. Herkes bu sıkıntının içerisinde. Buna Avrupası, Amerikası da dahil. Akaryakıt, elektrik gibi kalemlerin fiyatlarını kontrol altında tutuyoruz. Bunları niye konuşmuyorlar. Maliyetlerin dörtte birine kullanıcıya ulaştırıyoruz. Pandemiye rağmen Avrupanın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşımıza biz sunuyoruz.Enflasyonu bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü bir dönemde bizim bunun dışında kalmamız mümkün değildirASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZÇalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için azami çabayı gösteriyoruz. İnşaAllah asgari ücreti de bu perspektifte değerlendirerek ilerleyeceğiz.FAİZ BELASINI KALDIRACAĞIZBakın bir kez daha açık net söylüyorum. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faiz sebeptir. Enflasyon sonuçtur. Bunun başka çıkışı olamaz. Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz.Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi kimse kusura bakmasın faiz ve enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim.TÜSİAD'A TEPKİ: İSTEDİĞİNİZ KADAR SALLAYIN TUTMAZİş adamlarına sesleniyorum. Yatırım için faizin düşmesini istiyorlar. Sonra çıkıp TÜSİAD'ı olsun çıkıp bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz.Biz bir şeye inandık. Bu ülkeyi kalkındırmak için TÜSİAD'ı vs. fark etmez dürüst olacaksınız. Sıkışınca kapıyı çalacaksın, işi yoluna koyunca iktidara sallayacaksınız.