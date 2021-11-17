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Beyaz Gazete
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CHP’li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi

CHP, 26 milyondan fazla vatandaşın oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın meşruiyetini yok saymayı sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yeni anayasa çalışmalarında olmayacaklarını söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "diktatör" diyerek hedef aldı.

CHP’li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi
Ekleme: 17.11.2021 - 17:15 Güncelleme: 17.11.2021 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi
2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 27 milyona yakın vatandaşın oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için CHP, "diktatör" ve "tek adam" demeye devam ediyor. Son olarak TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" dedi.


"DİKTATÖRLE MÜZAKERE YAPMIYORUZ"
Özel, "Referandumsuz anayasa değişikliği için 400, referandumlu anayasa değişikliği için 360 milletvekili lazım. Biz yokuz. Tek adamlarla diktatörlerle oturup anayasa müzakeresi yapmıyoruz. Bizi denklemden düşün" ifadelerini kullandı.

CHP, 26 milyondan fazla vatandaşın oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın meşruiyetini yok saymayı sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yeni anayasa çalışmalarında olmayacaklarını söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' diyerek hedef aldı. Özel, 'Referandumsuz anayasa değişikliği için 400, referandumlu anayasa değişikliği için 360 milletvekili lazım. Biz yokuz. Tek adamlarla diktatörlerle oturup anayasa müzakeresi yapmıyoruz. Bizi denklemden düşün.' ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZKOÇ DA HEDEF ALMIŞTI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Özel gibi, Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden hükümeti hedef alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demişti.

KILIÇDAROĞLU: SÖZDE CUMHURBAŞKANI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 52,59 oyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” açıklamasında bulunmuştu.
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