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BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM 19 Kasım Cuma 2021 aktüel listesi resmi sitesinde yayınlandı. Peki 19 Kasım Cuma BİM’e neler geliyor? 19 Kasım BİM aktüel kataloğu yayınlandı mı? Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte 19 Kasım Cuma 2021 BİM kataloğu…

Ekleme: 17.11.2021 - 12:34 Güncelleme: 17.11.2021 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?
BİM kataloğu 19 Kasım Cuma 2021, herkes tarafından bekleniyordu. “BİM 19 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı mı?” sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmaya başladı. 19 Kasım Cuma 2021 BİM kataloğu resmi sayfasında yayınlandı. Cuma günü BİM aktüel kataloğundaki birçok indirimli ürün raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu, herkes tarafından büyük ilgi görüyor. Beyaz eşyadan elektronik aletlere kadar birçok ürünün bulunduğu BİM aktüel kataloğu her hafta yenileniyor. Peki bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var? BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayınlandı mı? Sizler için BİM 19 Kasım Cuma 2021 aktüel kataloğu listesini hazırladık.

BİM 19 KASIM CUMA 2021 KATALOĞU


BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM 19 Kasım Cuma Aktüel ürünler kataloğunda mobilyadan kışlık giyim ürünlerine kadar pek çok ürün uygun fiyata satılacak. Ütü, elektrikli süpürge, erkek bakım ürünleri ve banyo malzemeleri 19 Kasım BİM kataloğunda yer alacak.

BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM marketlerde bu cuma züccaciye ürünleri ve oyuncaklar da uygun fiyata satılacak.

BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM 19 Kasım 2021 Aktüel ürün kataloğunda yer alan elektronik ürün grubu, büyük fırsat ürünlerinden ilgi gördü. Kumtel Beyaz ankastre 1.999 TL, gazlı emniyet sistemli, otomatik ateşlemeli Kumtel Beyaz set üstü ocak 499 TL. 3 farklı güç seviyesi ve devrilme önleyici güvenlik sistemine sahip Kumtel çift taraflı ısıtıcılar 169 TL, Fakir Atria elektrikli süpürge 699 TL, Fakir buharlı ütü 229 TL, Fakir Erkek Bakım Seti 149 TL ve Fakir Rende Blender Seti 319 lire olarak fiyatlandırılıyor.

BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

Cuma günü satışa çıkacak olan BİM aktüel kataloğunda züccaciye ve mutfak ürünlerinde önemli indirimler var. İlk sayfada modern yemek masası 399 TL, tezgah 299 TL, yemek masası ve sandalye 189 TL, 8 bölmeli dolap 299 TL, Mr Green deterjan tankı paspas 89.90 TL, vantuzlu banyo taburesi 32.90 TL. Ayrıca çekmeceli ekmeklik 189 TL, Casilda Home 3 katlı tekerlekli kurutucu 169 TL ve Casilda Home ayaklı tuvalet kağıtlığı 29,90 TL olarak fiyatlandırıldı.

BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?


BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?


BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?


BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

Welsoft Çocuk Uyku Kemeri 5,90 TL, Peluş Bayan Terlik, 24,90 TL Farklı Numara Seçenekleriyle, Lüks Ev Terliği 29,90 TL, Welsoft Bayan Kısa Bot 8,90 TL, Welsoft Çocuk Kısa Bot 7,90 TL, Payetli Kız Çocuk Çanta 24,90 TL90 İşlemeli Çocuk Nakış TL, Welsoft Cuma günü çocuk işlemeli TL izinli pijama takımı 39,90 TL, erkek ve bayan spor ayakkabı 59,90 TL, kadın termal tayt 22,90 TL ve erkek çanta 29,90 TL olacak.

BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?


BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! Sizler için bu hafta BİM kataloğunda yer alan tüm ürünleri sizler için sıraladık.
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