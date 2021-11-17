BİM 19 Kasım Cuma 2021 kataloğu yayında! 19 Kasım Cuma BİM kataloğunda indirim var! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM 19 KASIM CUMA 2021 KATALOĞU



, herkes tarafından bekleniyordu. “?” sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmaya başladı.resmi sayfasında yayınlandı. Cuma günü BİM aktüel kataloğundaki birçok indirimli ürün raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu, herkes tarafından büyük ilgi görüyor. Beyaz eşyadan elektronik aletlere kadar birçok ürünün bulunduğu BİM aktüel kataloğu her hafta yenileniyor. Peki? Sizler içinlistesini hazırladık.nda mobilyadan kışlık giyim ürünlerine kadar pek çok ürün uygun fiyata satılacak. Ütü, elektrikli süpürge, erkek bakım ürünleri ve banyo malzemelerinda yer alacak.BİM marketlerde bu cuma züccaciye ürünleri ve oyuncaklar da uygun fiyata satılacak.nda yer alan elektronik ürün grubu, büyük fırsat ürünlerinden ilgi gördü. Kumtel Beyaz ankastre 1.999 TL, gazlı emniyet sistemli, otomatik ateşlemeli Kumtel Beyaz set üstü ocak 499 TL. 3 farklı güç seviyesi ve devrilme önleyici güvenlik sistemine sahip Kumtel çift taraflı ısıtıcılar 169 TL, Fakir Atria elektrikli süpürge 699 TL, Fakir buharlı ütü 229 TL, Fakir Erkek Bakım Seti 149 TL ve Fakir Rende Blender Seti 319 lire olarak fiyatlandırılıyor.Cuma günü satışa çıkacak olan BİM aktüel kataloğunda züccaciye ve mutfak ürünlerinde önemli indirimler var. İlk sayfada modern yemek masası 399 TL, tezgah 299 TL, yemek masası ve sandalye 189 TL, 8 bölmeli dolap 299 TL, Mr Green deterjan tankı paspas 89.90 TL, vantuzlu banyo taburesi 32.90 TL. Ayrıca çekmeceli ekmeklik 189 TL, Casilda Home 3 katlı tekerlekli kurutucu 169 TL ve Casilda Home ayaklı tuvalet kağıtlığı 29,90 TL olarak fiyatlandırıldı.Welsoft Çocuk Uyku Kemeri 5,90 TL, Peluş Bayan Terlik, 24,90 TL Farklı Numara Seçenekleriyle, Lüks Ev Terliği 29,90 TL, Welsoft Bayan Kısa Bot 8,90 TL, Welsoft Çocuk Kısa Bot 7,90 TL, Payetli Kız Çocuk Çanta 24,90 TL90 İşlemeli Çocuk Nakış TL, Welsoft Cuma günü çocuk işlemeli TL izinli pijama takımı 39,90 TL, erkek ve bayan spor ayakkabı 59,90 TL, kadın termal tayt 22,90 TL ve erkek çanta 29,90 TL olacak.yayında! Sizler için bu hafta BİM kataloğunda yer alan tüm ürünleri sizler için sıraladık.