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Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez Castejon'den flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez Castejon ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Avrupa'ya vize muafiyeti ile ilgili flaş bir çağrıda bulundu. İspanya Başbakanı Sanchez ise "İspanya ve Türkiye ikili ilişkileri olağanüstü bir düzeye ulaştı" mesajını verdi..

Ekleme: 17.11.2021 - 19:25 Güncelleme: 17.11.2021 - 20:05 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez Castejon'den flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez Castejon ile ortak basın toplantısı düzenledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;

İSPANYA VE EKONOMİK İLİŞKİLER

İlişkileri artık kapsamlı ortaklık olarak tanımladık. Bizim İspanya ile ekonomide 20 milyar dolar hedefimiz var.

600'den fazla İspanyol şirket Türkiye'ye yatırım yapıyor. Türkiye ve İspanya Avrupa refahının NATO müttefikidir.

İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.

PATRIOT AÇIKLAMASI

Birçok NATO ülkesi, buradaki Patriot'larını götürürken İspanya bunu yapmamıştır. İspanya'nın bu tutumunun, diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum. Ülkelerimizin potansiyeli ile sanayi alanınındaki iş birliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'UÇAK GEMİSİ' MESAJI

İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.

'AVRUPA VATANDAŞLARIMIZA VİZE MUAFİYETİ TANIMALI'

Avrupa Birliği ilişkileri de görüştük. Avrupa Birliği'nin artık somut adımlar atması gerekiyor.


Gümrük birliğinin güncellenmesi, vatandaşımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır.

Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan İspanya önemli yük üstlenmiştir. İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli destekleri sürdürmesinin tüm taraflar tarafından faydalı olacağına inanıyorum. Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Salgın bizi çok etkiledi. Elbette ticari işbirliğimizi eski seviyelere dönmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi Akdeniz'in iki ucuyuz. Birbirimizden turist alıyoruz, kültür ilişkilerimiz var. Devletlerimiz, dialoğun önemini vurguladık. İkili ilişkilerimiz olağanüstü seviyeye ulaştı. Bugün 6 yeni belge imzaladık. Doğal afetler ile ilgili gibi meselelerle ortak mücadele edeceğimize dair belgeler de bunların içinde.

ZİRVEDEN DETAYLAR

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar yer aldı.
Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi'nin ilk toplantısı, 5 Nisan 2009'da İstanbul'da yapılmıştı. İki ülke arasındaki son zirve ise 24 Nisan 2018'de Madrid'de gerçekleştirilmişti.


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