Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret ve faiz açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında ekonomiye dair önemli mesajlarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız" derken, asgari ücret konusunda da "Dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz." ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın ekonomiye dair önemli mesajları şu şekilde:Saldırılarla ülkemizi ve milletimizi kıramayanlar ellerindeki son koz olarak ekonomiyi kullanmanın derdine düştü. 15 Temmuz'un ardından kirli kanalları kapatılınca ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutma çabasına. Herkes bu sıkıntının içerisinde. Buna Avrupası, Amerikası da dahil. Akaryakıt, elektrik gibi kalemlerin fiyatlarını kontrol altında tutuyoruz. Bunları niye konuşmuyorlar. Maliyetlerin dörtte birine kullanıcıya ulaştırıyoruz. Pandemiye rağmen Avrupanın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşımıza biz sunuyoruz.Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için azami çabayı gösteriyoruz. İnşaAllah asgari ücreti de bu perspektifte değerlendirerek ilerleyeceğiz.Bakın bir kez daha açık net söylüyorum. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faiz sebeptir. Enflasyon sonuçtur. Bunun başka çıkışı olamaz. Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam."İş adamlarına sesleniyorum. Yatırım için faizin düşmesini istiyorlar. Sonra çıkıp TÜSİAD'ı olsun çıkıp bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz.Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?Biz bir şeye inandık. Bu ülkeyi kalkındırmak için TÜSİAD'ı vs. fark etmez dürüst olacaksınız. Sıkışınca kapıyı çalacaksın, işi yoluna koyunca iktidara sallayacaksınız.Sondaj filomuza, 4'üncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7. nesil olarak adlandırılan, en modern, en son teknolojiyle sahip bir gemi. İlk defa bizim kullanacağımız bu geminin sınıfında 5 gemi bulunuyor.