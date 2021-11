Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar

Savcılık, Can Göktuğ Boz hakkında, soruşturmaya devam etme kararı aldı. Savcının bu kararı almasındaki en önemli gerekçeler ise, katil zanlısının iki üniversite okumasını ve zanlının 'hiçbir hastalığım yok, sadece uyuşturucu bağımlısıyım' yönündeki açıklamaları oldu. Öte yandan Başak Cengiz'in annesi Beyhan, babası Avni ve ağabeyi Fatih Cengiz, ifade vermek için adliyeye davet edildi. İlk olarak ağabey ifade verdi. Fatih Cengiz, zanlıdan şikayetçi oldu.'TASARLAYARAK CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME'Kan donduran olay geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, sokak ortasında vahşice katledildi. Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ANNESİ BAŞLATTI: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLGenç kadının canice hayattan koparılması kılıçların nasıl bu kadar kolay temin edilebildiği başta olmak üzere birçok tartışmayı beraberinde getirirken, bir diğer tartışmanın fitilini de Can Göktuğ Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun yaptığı savunma ateşledi.O günlerde anne tarafından gelen son dakika haberleri duyanları şoke etmişti: Anne Yomralıoğlu Sulh Ceza Hakimliği'nde oğlunu 'akıl sağlığı yerinde olmadığı' şeklinde savunarak, 'Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntılarının arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu nedenle gözlem altına alınıp tedavisinin yapılmasını talep ediyorum' dedi.'SOĞUKKANLILIKLA CİNAYET İŞLEDİ, GÖZLEM ALTINA ALINSIN'O CANİ İFADELERİ YALANLADI: HASTALIĞIM YOKAncak bu iddiaları Can Göktuğ Boz yalanladı. Özel bir üniversitede mühendislik ve Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü okuyan Boz, yıllar önce uyuşturucu kullandığı için 17 gün yatılı olarak tedavi gördüğünü, yine aynı yıllarda unutkanlık için de ilaçla tedavi aldığını belirterek, 'En son 2016'da tedavi için hastanelere gidiyordum. Son 5 yıldır tedavi için hastaneye gitmedim. Herhangi bir hastalığım bulunmamaktadır' dedi.TALEP REDDEDİLDİ, MAĞDURLAR DİNLENECEKSavcılık şüpheli Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatının akıl sağlığının tespit edilmesi için bulundukları talebi reddetti. En önemli gerekçenin de Boz'un annesi ve avukatını inkar eder ifadesi ve eğitim alabilecek düzeyde akli dengesinin yerinde olması olarak nitelendirildi.Öte yandan savcılık, hayatları kabusa dönen Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz'in de mağdur sıfatıyla, sonrasında annesi Beyhan ve babası Avni Cengiz'in de mağdur olarak dinleyeceği öğrenildi.