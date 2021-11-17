Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Ocak 2022 Asgari Ücret Ne Kadar? 2022 Asgari Ücret Kaç TL?

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret Görüşmeleri Ne Zaman?

Asgari ücret , sene sonuna gelinmesiyle beraber vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonucunda asgari ücretle ilgili bazı bilgiler netleşti. Asgari ücret görüşmelerinin başlaması için kısıtlı bir zaman kaldı. Bu sebeplesorusu oldukça araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda sıklıkla bahsettiği asgari ücret için son dakika açıklamalarında bulundu.veiçin daha fazla bilgiye haberimizin detaylarına bakarak ulaşabilirsiniz.Her sene sonunda asgari ücret için yapılan zamların açıklanması sebebiyle asgari ücret tekrar gündeme gelmeye başladı.sorusu vatandaşların oldukça merak ettiği konular arasında bulunuyor. 2022 asgari ücreti için enflasyon oranının yüzde 5-7 arasında olduğu belirtiliyor. Merkez Bankası tarafından belirtilen 18,4 oranındaki enflasyona refah payı da eklendiğinde brüt asgari ücretin 4.440 lira olacağı tahminler arasındadır. Net ücrete bakıldığında ise asgari geçim indirimiyle beraber 3.485 liranın üzerinde olacağı varsayılıyor. Yüzde 5 oranındaki refah payı yüzde 7 olarak alınırsa net asgari ücretin 3540, brüt asgari ücretin ise 4480 TL olacağı belirtildi.Sene sonunun gelmesiyleve benzeri sorular sıkça sorulmaya başladı. Asgari ücretle ilgili konular gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili açıklamada bulundu. “ Biz faiz belasını milletin sırtından kaldıracağız. Milletimizi faize ezdirmeyiz.” İfadelerini kullandı. Ayrıca bazı konu başlıklarına da değinen erdoğanın konuşmasından bazı kesitler şu şekilde;- “Türk ekonomisini tamamen çökertmeyi hedefleyen nice hadiseler yaşadık. 15 Temmuz'un ardından kirli kanalları kapatınca ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı.”- “Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyeceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Faizi savunanlarla beraber olmam.”Asgari ücret görüşmeleri çoğu vatandaşın merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Bu sebeplesorusu arama motorlarına sıklıkla yazılıyor. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücretin belirlenebilmesi için geniş çapta çalışmalar yapılacak. Bilgin, “ Aralık ayında Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak.” İfadelerini kullandı.