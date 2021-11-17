Açık cezaevlerinden evlerine gönderilen hükümlülerle ilgili önemli karar: Az cezası kalan dönmeyecek

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK), koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da bitecek hükümlüler için önemli bir öneri getirildi. Buna göre belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması planlanıyor.