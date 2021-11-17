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Açık cezaevlerinden evlerine gönderilen hükümlülerle ilgili önemli karar: Az cezası kalan dönmeyecek

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK), koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da bitecek hükümlüler için önemli bir öneri getirildi. Buna göre belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması planlanıyor.

Açık cezaevlerinden evlerine gönderilen hükümlülerle ilgili önemli karar: Az cezası kalan dönmeyecek
Ekleme: 17.11.2021 - 10:18 Güncelleme: 17.11.2021 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Açık cezaevlerinden evlerine gönderilen hükümlülerle ilgili önemli karar: Az cezası kalan dönmeyecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 15 Kasım'da yapıldı.

Toplantıda ekonomi, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele gibi başlıklarda son gelişmeler değerlendirildi. Meclis gündemi ve parti grubunun çalışmaları da gözden geçirildi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 4,5 saat sürdü.

AÇIK CEZAEVLERİNDEN EVLERİNE GÖNDERİLEN HÜKÜMLÜLER İÇİN ÖNERİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım'da bitecek hükümlülerin cezaevlerine dönüşlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirdi.

MKYK'da, belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması önerisinin getirildiği ifade edildi.
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