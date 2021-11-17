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17 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla Tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

17 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Ekleme: 17.11.2021 - 20:10 Güncelleme: 17.11.2021 - 20:12 / Editör: Ozge Selin
17 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

BUGÜN 229 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 28 bin 543 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,30 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 883 bin 70'e yükseldi.

17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:


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