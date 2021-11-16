Yunanistan Maraş'ın açılmasını hazmedemedi! Yunan Bakan AB'ye ağladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs yönetimi arasında yıllardır sorun olarak kalan 'Kapalı Maraş' Başkan Erdoğan'ın talimatı ile kademeli olarak vatandaşlara açıldı. Maraş'ın yeniden devreye girmesi ise Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Maraş'ın açılmasının 'yasa dışı' olduğunu savunarak AB'nin harekete geçmesini istedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti. Dendias, burada yaptığı açıklamada, Maraş konusuna ilişkin AB'yi harekete geçmeye çağırdı.Maraş'ın açılmasının 'yasa dışı' olduğunu öne süren Dendias, 'Umarım Türkiye'nin hukuksuz davranışlarına ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayma girişimine Avrupa'dan bir yanıt gelir.' ifadesini kullandı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci geçtiğimiz yıl başladı.MARAŞ'IN AÇILMASI1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci geçtiğimiz yıl başladı. 46 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak da anılan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı.RUM TARAFININ SKANDAL TAVRIBirleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinde kapsamlı bir çözümün parçası olarak da görüşülen Maraş konusu, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı sebebiyle çözülemedi.Maraş, 1980 ve1990'lı yıllarda bu defalarca masaya getirilmiş olmasına rağmen Rum kesiminin karşı çıkması sebebiyle neticeye kavuşturulamadı.