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Yemek Sepeti hacklendi mi? Ortalığı karıştıran iddia: Milyonların kredi kartı bilgileri tehlikede .

2001 yılında kurulan online yemek satış platformu Yemeksepeti geçtiğimiz aylarda hacklenmiş ve 21,5 milyondan fazla kullanıcının kişisel bilgileri çalınmıştı. İddiaya göre Yemeksepeti 8 aylık aranın ardından yeniden hacklendi. 60 milyon kullanıcının açık adres, isim-soyisim, telefon numarası gibi kişisel verilerini elde ettiklerini iddia eden hackerlar, Nevzat Aydın ile yapıldığını iddia ettikleri konuşmaların ekran görüntülerini paylaştı. Sosyal medyada ortaya atılan iddianın boyutu o denli büyük ki kredi kartı numaralarının ilk ve son 4 hanesinin de yer aldığı veritabanının satışa çıkarıldığı söyleniyor. İşte detaylar....

Yemek Sepeti hacklendi mi? Ortalığı karıştıran iddia: Milyonların kredi kartı bilgileri tehlikede .
Ekleme: 16.11.2021 - 01:06 Güncelleme: 16.11.2021 - 01:22 / Editör: Ozge Selin
Yemek Sepeti hacklendi mi? Ortalığı karıştıran iddia: Milyonların kredi kartı bilgileri tehlikede .
Yemek satış sitesi Yemek Sepeti geçtiğimiz Mart ayında hacklendi ve milyonlarca kullanıcının kişisel bilgileri çalındı. Yani, Türkiye nüfusunun dörtte birinin; ad-soyadı, doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri ve açık adres bilgileri korsanların eline geçti. Yemek Sepeti 'şifreler kullanılmaz halde' açıklaması yapsa da siber saldırıya uğradığı ayyuka çıkınca verilerin çalındığını açıkladı.

AYLAR SONRA BİR SKANDAL DAHA MI?

Bu olayın ardından şirketin kurucusu Nevzat Aydın, platformun kullanıcılarından özür dilemiş ve 'Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz.' demişti.
Aydın'ın açıklamasından henüz birkaç ay sonra Yemeksepeti'nin tekrar saldırıya uğradığı iddia edildi.



60 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ TEHLİKEDE

60 milyon kullanıcının açık adres, isim-soyisim, telefon numarası gibi kişisel verilerini elde ettiklerini iddia eden hackerlar, Nevzat Aydın ile yaptıkları konuşmaların ekran görüntülerini paylaştı. Bazı kullanıcılara ait kredi kartı numalarının ilk ve son 4 hanesinin de yer aldığı veritabanı, satışa çıkarıldı..




'GEREKLİ İSPATLARI GÖNDERDİK'

Nevzat Aydın ile iletişime geçtiklerini iddia eden saldırganlar, eski CEO'ya gerekli ispatları gönderdiklerini açıkladı. Rastgele bir telefon numarası üzerinden kişisel bilgi paylaştıklarını belirten hackerlar, bir Twitter hesabı üzerinden bazı bilişim sektörü çalışanlarının bilgilerini yayınladı..



AÇIKLAMA YOK SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Henüz resmi makamlar ve Yemeksepeti tarafından resmi açıklama yapılmadı. Nevzat Aydın, Twitter üzerinden yöneltilen soruları cevapsız bıraktı..sal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Mart 2021'de sızıntı ile ilgili başlattığı soruşturma sonrasında saldırganların IP adreslerini tespit ettiklerini açıkladı. Mart ayında gerçekleştirilen saldırıların yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten yetkililer, konu hakkında gerekli birimler ile iletişime geçtiklerinin altını çizdi..

Soru çalamayınca fırça yediler
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