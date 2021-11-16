WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık yöntemi: Yakın arkadaşlar

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyarlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Ancak bu durum, dolandırıcıların da oldukça ilgisini çekiyor.Dolandırıcılar, Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma platformu WhatsApp'ın zararsız kullanıcılarını hedef alıyor. İngiltere'deki bir WhatsApp kullanıcısının polise başvurarak ortaya çıkardığı yeni yöntem, platformdaki milyonları tehdit ediyor.WHATSAPP YAKIN ARKADAŞ DOLANDIRICILIĞI NEDİRBu yöntemde dolandırıcılar, kişinin arkadaşı veya akrabası gibi davranıyor ve ona WhatsApp üzerinden maddi yardım veya kişisel bilgi talep ediyor.Genellikçe çalıntı telefonlardaki hesapları ve kişi listesini kullanan dolandırıcılar, böylece karşı tarafa açık vermiyor.Dolandırıcıların mesaj gönderdiği numara, zaten mağdurların kişi listesinde kayırlı olduğundan, bu tuzağa düşen kullanıcılar düşünmeden para gönderebiliyor.İNGİLTERE'DE YAYILIYORGelen bilgilere göre, İngiltere'deki WhatsApp kullanıcılarının yaklaşık yüzde 59'u, dolandırıcılar tarafından gönderilen ve maddi yardım isteyen benzer bir mesaj aldı.WHATSAPP DOLANDIRICILARINDAN NASIL KORUNULUREğer siz de kişi listenizdeki bir yakınınızdan veya arkadaşınızdan benzer bir mesaj alırsanız, mesajın doğruluğunu kontrol etmek için karşıdaki kullanıcıdan sesli mesaj göndermesini veya direkt aramasını isteyin.WhatsApp, son farkındalık kampanyasında, 'Şüpheli bir mesaj alırsanız, aramak veya sesli not istemek, karşıdaki kişinin kim olduğunu kontrol etmenin en hızlı ve en basit yoludur.' diyor.