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Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Kapalıçarşı'da bir adamı darbeden kişiyi tebrik etti

Kapalıçarşı'ya giden Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Atatürk'e saygı duruşunda bulunmadı diye bir adamı döven esnafın elini sıktı.

Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Kapalıçarşı'da bir adamı darbeden kişiyi tebrik etti
Ekleme: 16.11.2021 - 09:17 Güncelleme: 16.11.2021 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Kapalıçarşı'da bir adamı darbeden kişiyi tebrik etti
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu esnasında yürümeye devam eden bir kişi, çevredekiler tarafından linç edilerek dövülmüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

DARBEDEN KİŞİNİN ELİNİ SIKARAK TEBRİK ETTİ

Saygı duruşunda bulunmayan adamı darbettikleri için esnafı tebrik ederek esnafın elini sıkan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Atatürk'e saygı duruşu sırasında terbiyesiz bir adam yürüdü. Ve işte buna tepkiyi yanımdaki genç kardeşim verdi. Onun verdiği tepkiyi duyunca bütün cadde aynı tepkiyi verdi. Ben de o gün gelip kendisini tebrik edeceğimi, bu caddeyi, Kapalıçarşı'yı tebrik edeceğimi söylemiştim. Ve kardeşim seni tebrik ediyorum."

Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Kapalıçarşı'da bir adamı darbeden kişiyi tebrik etti VİDEO

ESNAF: TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ KURAN ATATÜRK'TÜR

Esnaf ise, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür, saygıyla anıyoruz." dedi.
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Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Kapalıçarşı'da bir adamı darbeden kişiyi tebrik etti
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