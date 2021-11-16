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Türkkan'ın skandalı İYİ Parti'ye pahalıya patladı! Son ankette çarpıcı sonuç

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesi, İYİ Parti'nin oy oranına nasıl yansıdı? Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, son yapılan araştırmadan önemli veriler paylaştı.

Türkkan'ın skandalı İYİ Parti'ye pahalıya patladı! Son ankette çarpıcı sonuç
Ekleme: 16.11.2021 - 23:53 Güncelleme: 16.11.2021 - 23:55 / Editör: Ozge Selin
Türkkan'ın skandalı İYİ Parti'ye pahalıya patladı! Son ankette çarpıcı sonuç
İYİ Parti eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfür sonrası partiye tepkiler çığ gibi geldi. İYİ Genel Başkanı Meral Akşener ise Türkkan'a sahip çıkmıştı. Yapılan araştırmada, Lütfü Türkkan'ın skandalı sonrası oy oranında büyük düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş dikkat çeken verileri A Haber'de paylaştı.

İhsan Aktaş şu ifadeleri kullandı;



TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ OLAYDAN HABERDAR?

Biz şimdi bu konuda geçtiğimiz hafta bir araştırma yaptık. Lütfü Türkkan meselesini kamuoyu nasıl karşıladı diye. Türkiye genelinde halkın yaklaşık yüzde 75-76'sı olaydan haberdar olmuş ve doğrudan yüzde 81'lik bir kesimi bu hadiseyi kınıyor, yanlış buluyor.

DOĞRU BULAN VAR MI?

Yüzde 16-17'lik kesim de kararsız kalıyor. Çok ilginçtir konuyu doğru bulan yüzde 1,5 herhalde onlarında kim olduğunu tahmin edersiniz.



YÜZDE 16 KAYBETTİ

Türk halkının ancak yüzde 1,5'inin desteklediği yüzde 80'inin karşı çıktığı bir durum var. Peki, 'bu yanlış bulma hadisesi oy verme davranışınıza bir etki de bulundu mu?' dediğiniz zaman elbette ki bütün partilere oy verenler kendi partileriyle alakalı kanaatini değiştirmemiş. Özellikle İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 16'sı 'daha önce İYİ Parti'ye oy veriyordum bundan sonra asla oy vermem' şeklinde bir davranışları var.
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Türkkan'ın skandalı İYİ Parti'ye pahalıya patladı! Son ankette çarpıcı sonuç
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