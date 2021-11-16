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Terör örgütü PKK'ya ilk kez insan kaçakçılığı soruşturması

PKK Terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon ve soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Adalet Bakanlığı liderliğinde geçtiğimiz ay üst düzey güvenlik bürokrasisinin bir araya geldiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda örgütle mücadele masaya yatırılırken, örgütün özellikle çocuk savaşçıları sahaya sürmesi mercek altına alındı. Yapılan araştırmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından terör örgütü PKK/YPG tarafından insan ticareti mağduru edildiği değerlendirilen 18 yaş altı 616 çocuğun dosyası inceleme altına alındı. Toplantıda örgüte 'İnsan Ticareti' suçundan da soruşturma açılması gerektiği kararı alındı. Karar sonrası Şırnak'ta geçtiğimiz ay ikna yöntemiyle teslim alınan iki kız çocuğunun 'İnsan Ticareti'ne zorlandırıldıkları belirlenince ilk kez örgüt adına 'İnsan Ticareti' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Terör örgütü PKK'ya ilk kez insan kaçakçılığı soruşturması
Ekleme: 16.11.2021 - 09:12 Güncelleme: 16.11.2021 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK'ya ilk kez insan kaçakçılığı soruşturması
Bölücü terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD-YPG kendisine taraftar bulamayınca çocukları savaştırmak için sahaya sürdü. ABD'nin insan ticareti raporunda da kayıtlara giren terör örgütü PKK 2019'da BM nezdinde taahhüt veren YPG, çocukları evine göndermediği gibi sözde SDG içerisinde çocuk savaşçı uygulamasına artarak devam etti. 2017 yılından bu yana uluslararası gözlemciler, YPG ve YPJ'nin kuzeydoğu Suriye'de yerinden edilmiş halkların barındığı kamplardan çocukları zorla topladıklarını rapor etti. Suriye İnsan Hakları'na (SOHR) göre, sadece 2020 yılının ilk 6 ayında Haseke, Rakka ve Deyrizor'da Arap ailelerin 13-16 yaş arasındaki 350 çocuğu PKK/YPG tarafından zorla alıkonuldu.

ÜST DÜZEY TOPLANTIDA PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ELE ALINDI

Jandarma Genel Komutanlığı 'İnsan Ticareti Suçunu İşleyen PKK/YPG Terör Örgütü' konulu bir çalışma başlattı. 12 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da, Adalet Bakanlığı Mevzuat İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen başkanlığında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Yargıtay, Göç İdaresi Bşkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda PKK terör örgütünün 'İnsan Ticareti' suçunu işlemesi ele alındı.



TOPLANTI SONRASI ÖRGÜTE YÖNELİK KRİTİK KARARLAR

Yapılan toplantı sonrası Türk Ceza Kanununun 80'inci maddesinde belirtilen 'İnsan Ticareti' suçu tanımının terör örgütü yönetici ve üyelerinin bu kapsamındaki fiilleri yönünden yargılanması açısından yeterli olduğuna karar verildi. Toplantıda ayrıca insan ticareti suçuyla ilgili örgüte yönelik bugüne kadar bir tane dahi soruşturma açılmamasının dikkat çekici bir husus olmasının tespiti sonrası durumun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine karar verildi.


616 ÇOCUK İNSAN TİCARETİ MAĞDURU ÇIKTI

Yapılan araştırmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlıkları tarafından terör örgütü PKK/YPG tarafında insan ticareti mağduru edildiği değerlendirilen 18 yaş altı 616 çocuğun dosyası inceleme altına alındı. Göç İdaresi Başkanlığına ait birimler tarafından yapılan incelemede ise 6 çocuğun insan ticareti mağduru olduğuna yönelik rapor düzenlendi.

TARİHTE İLK KEZ 'İNSAN TİCARETİ'NDEN SORUŞTURMA AÇILDI

Yapılan toplantılar ve incelemeler sonrası harekete geçen Şırnak İl Jandarma Komutanlığı 16 Ekim 2021 tarihinde ikna yoluyla teslim alınan 2 kız çocuğunun PKK/YPG terör örgütünce 14 yaşında kandırılarak örgüte kazandırıldıkları, örgüt için zorla hizmet ettirildikleri ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında örgütün 'İnsan Ticareti' yaptığını belirlenince Türkiye'de ilk kez PKK Terör örgütüne ayrıca 'İnsan Ticareti' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

40 YILDIR ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR

Terör örgütü PKK/YPG çocukları 1984'ten bu yana silahlı faaliyetlerde insan kaynağı olarak kullanıyor. 2017 yılından bu yana uluslararası gözlemciler, YPG ve YPJ'nin kuzeydoğu Suriye'de yerinden edilmiş halkların barındığı kamplardan çocukları zorla topladıklarını rapor etti.

Suriye İnsan Hakları SOHR'a göre, sadece 2020 yılının ilk 6 ayında Haseke, Rakka ve Deyrizor'da Arap ailelerin 13-16 yaş arasındaki 350 çocuğu PKK/YPG tarafından zorla alıkonuldu.
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