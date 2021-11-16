SİHA’ların savunma sistemlerini dağıttığı Rusya’dan skandal! Bayraktar Akıncı TİHA’yı füzelerin hedefine koydular!
Ukrayna'nın Türk SİHA'ları ile savunma sistemini dağıttığı Rusya'dan skandal bir tanıtım videosu geldi. İngilizce hazırlanan videoda Türkiye'nin gururu Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) hedefe konulduğu ve savaş uçağından ateşlenen füzeyle vurulduğu görüldü.
Aylar önce muharebe drone'u Lancet'in test görüntülerinde Bayraktar TB2'yi
hedef tahtasına koyan Rusya, bu kez beşinci nesil savaş uçağı Checkmate Su75'in tanıtım videosunda başka bir skandala imza attı.
Uluslararası haber ajansı AP, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde
başlayan havacılık fuarında görücüye çıkan Checkmate Su-75 jetinin
fotoğraflarını dünyaya servis etti.
Fuara katılan Rus yetkililer tarafından Ortadoğu pazarında satılmak istendiği
açıklanan savaş uçağının tanıtım videosunda ise, bir ayrıntı gözden kaçacak
gibi değildi.
İngilizce hazırlanan videoda Türkiye'nin gururu Bayraktar Akıncı Taarruzi
İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) hedefe konulduğu ve savaş uçağından
ateşlenen füzeyle vurulduğu görüldü.
Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) karşısında
çaresiz kalan Rusların imza attığı ilk skandal değil.
Rus resmi televizyonun, Nisan ayında skandal bir animasyon yayınlamıştı.
Türkiye'nin verdiği yanıt ve Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı Twitter mesajı
büyük ses getirmişti.
Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirten
Rossiya 1, Rus muharebe drone'u Lancet'ın test görüntülerinde Türk SİHA'sına
saldırdığı simülasyonu ekrana getirmişti. Bayraktar TB2'nin açık şekilde
hedefe konulduğu haberde, Rus yeni nesil Lancet drone'larının Suriye'deki
saldırılarda kullanıldığı da hatırlatıldı
SELÇUK BAYRAKTAR RETWEET ETTİ
Türkiye ise, Rossiya 1'in skandal animasyonuna birkaç gün sonra Roketsan'ın
test videosuyla yanıt verdi, üstüne Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
ise manidar bir Twitter mesajı paylaştı.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı
(TİHA), Perşembe günü ilk atış testini gerçekleştirdi. TİHA'nın kullandığı
füzeler ise, Roketsan tarafından geliştirilen MAM-C, MAM-L ve MAM-T idi.
MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T ilk kez kullanılırken,
TİHA testini Selçuk Bayraktar Çorlu'daki merkezden bizzat yönetti. Farklı
platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, insansız hava araçlarında 30 km
menzil kabiliyetine sahip.
DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYMUŞTU
Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 satın almasıyla rekabet başka bir
boyuta taşındı. Kiev yönetimi, Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı ilk
saldırıyı Ekim ayında gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu 26 Ekim Salı günü akşam
saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yaparak Bayraktar TB2'lerin ilk
kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini
duyurdu.
İlk saldırıdan günler sonra Ukrayna Türkiye'den yeni Bayraktar TB2'ler satın
alacağını açıkladı. Ukrayna askerlerinin sosyal medyada paylaştığı bir video
ise büyük yankı buldu.
Yerel medya, Granitnoye bölgesinde Türk üretimi Bayraktar SİHA'larıyla yeni
bir saldırının gerçekleştiğini ve söz konusu saldırıda Rus yanlısı ayrılıkçıların
kontrol noktasının hedef alındığını bildirdi.
Gazeteci Yuri Butusov, Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarının ardından
Bayraktar TB2'nin havalandığını, ateşlenen füzelerle Granitnoye bölgesindeki
en az iki iki top bataryasını yok edildiğini yazdı.
Askerlerin paylaştığı görüntüler beklendiği gibi Rusya'da ses getirdi. Rus
medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını
haberlerinde özellikle öne çıkardı.
Bayraktar TB2'lerin Donbas'ta kullanılmasının Rus medyasında bir öfkeye yol
açtığı gözleniyor. Çıkan haberlerde, SİHA saldırısının Moskova tarafından 'çok
tehlikeli bir oyun' olarak nitelendiğini kaydedildi.
dağıttığı Rusya dan skandal!
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın sarfettiği sözleri sayfasına
taşıyan Ria, diplomatın 'Kiev Bayraktar TB2'yi kullanması halinde hayal bile
edemeyeceği sonuçlar ortaya çıkabilir' dediğini aktardı.
BAYRAKTAR SATIN ALAN İLK NATO ÜYESİ POLONYA
Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'la sınırı olan Polonya, NATO'daki
müttefiki Türkiye'den son yılların gözde silahı Bayraktar TB2 satın aldı.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, devlet radyosunda yaptığı
açıklamada Türkiye'den silahlı insansız hava araçları (SİHA) temin edeceklerini
duyurdu.
Türkiye'nin ihraç edeceği silahlı droneların sayısı 24. Ankara, özellikle
Libya'da ve Dağlık Karabağ'daki savaşın kaderini değiştiren Bayraktar TB2
droneların ilk teslimatını 2022 yılında yapacak. Bakan Blaszczak'ın verdiği
bilgiye göre, SİHA'lar tanksavar roketlerle donatılmış olacak. Polonya ayrıca
Türkiye'den lojistik ve eğitim paketi de satın alacak.