SİHA’ların savunma sistemlerini dağıttığı Rusya’dan skandal! Bayraktar Akıncı TİHA’yı füzelerin hedefine koydular!

Aylar önce muharebe drone'u Lancet'in test görüntülerinde Bayraktar TB2'yihedef tahtasına koyan Rusya, bu kez beşinci nesil savaş uçağı Checkmate Su75'in tanıtım videosunda başka bir skandala imza attı.Uluslararası haber ajansı AP, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindebaşlayan havacılık fuarında görücüye çıkan Checkmate Su-75 jetininfotoğraflarını dünyaya servis etti.Fuara katılan Rus yetkililer tarafından Ortadoğu pazarında satılmak istendiğiaçıklanan savaş uçağının tanıtım videosunda ise, bir ayrıntı gözden kaçacakgibi değildi.İngilizce hazırlanan videoda Türkiye'nin gururu Bayraktar Akıncı Taarruziİnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) hedefe konulduğu ve savaş uçağındanateşlenen füzeyle vurulduğu görüldü.Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) karşısındaçaresiz kalan Rusların imza attığı ilk skandal değil.Rus resmi televizyonun, Nisan ayında skandal bir animasyon yayınlamıştı.Türkiye'nin verdiği yanıt ve Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı Twitter mesajıbüyük ses getirmişti.Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirtenRossiya 1, Rus muharebe drone'u Lancet'ın test görüntülerinde Türk SİHA'sınasaldırdığı simülasyonu ekrana getirmişti. Bayraktar TB2'nin açık şekildehedefe konulduğu haberde, Rus yeni nesil Lancet drone'larının Suriye'dekisaldırılarda kullanıldığı da hatırlatıldıSELÇUK BAYRAKTAR RETWEET ETTİTürkiye ise, Rossiya 1'in skandal animasyonuna birkaç gün sonra Roketsan'ıntest videosuyla yanıt verdi, üstüne Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktarise manidar bir Twitter mesajı paylaştı.Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı(TİHA), Perşembe günü ilk atış testini gerçekleştirdi. TİHA'nın kullandığıfüzeler ise, Roketsan tarafından geliştirilen MAM-C, MAM-L ve MAM-T idi.MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T ilk kez kullanılırken,TİHA testini Selçuk Bayraktar Çorlu'daki merkezden bizzat yönetti. Farklıplatformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, insansız hava araçlarında 30 kmmenzil kabiliyetine sahip.DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYMUŞTUUkrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 satın almasıyla rekabet başka birboyuta taşındı. Kiev yönetimi, Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı ilksaldırıyı Ekim ayında gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu 26 Ekim Salı günü akşamsaatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yaparak Bayraktar TB2'lerin ilkkez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğiniduyurdu.İlk saldırıdan günler sonra Ukrayna Türkiye'den yeni Bayraktar TB2'ler satınalacağını açıkladı. Ukrayna askerlerinin sosyal medyada paylaştığı bir videoise büyük yankı buldu.Yerel medya, Granitnoye bölgesinde Türk üretimi Bayraktar SİHA'larıyla yenibir saldırının gerçekleştiğini ve söz konusu saldırıda Rus yanlısı ayrılıkçılarınkontrol noktasının hedef alındığını bildirdi.Gazeteci Yuri Butusov, Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarının ardındanBayraktar TB2'nin havalandığını, ateşlenen füzelerle Granitnoye bölgesindekien az iki iki top bataryasını yok edildiğini yazdı.Askerlerin paylaştığı görüntüler beklendiği gibi Rusya'da ses getirdi. Rusmedyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarınıhaberlerinde özellikle öne çıkardı.Bayraktar TB2'lerin Donbas'ta kullanılmasının Rus medyasında bir öfkeye yolaçtığı gözleniyor. Çıkan haberlerde, SİHA saldırısının Moskova tarafından 'çoktehlikeli bir oyun' olarak nitelendiğini kaydedildi.dağıttığı Rusya dan skandal!Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın sarfettiği sözleri sayfasınataşıyan Ria, diplomatın 'Kiev Bayraktar TB2'yi kullanması halinde hayal bileedemeyeceği sonuçlar ortaya çıkabilir' dediğini aktardı.BAYRAKTAR SATIN ALAN İLK NATO ÜYESİ POLONYARusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'la sınırı olan Polonya, NATO'dakimüttefiki Türkiye'den son yılların gözde silahı Bayraktar TB2 satın aldı.Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, devlet radyosunda yaptığıaçıklamada Türkiye'den silahlı insansız hava araçları (SİHA) temin edecekleriniduyurdu.Türkiye'nin ihraç edeceği silahlı droneların sayısı 24. Ankara, özellikleLibya'da ve Dağlık Karabağ'daki savaşın kaderini değiştiren Bayraktar TB2droneların ilk teslimatını 2022 yılında yapacak. Bakan Blaszczak'ın verdiğibilgiye göre, SİHA'lar tanksavar roketlerle donatılmış olacak. Polonya ayrıcaTürkiye'den lojistik ve eğitim paketi de satın alacak.