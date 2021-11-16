Şehit babasından CHP'li Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Sana hakkımız zehir zıkkım olsun
Terörün siyasi ayağı HDP'yi küstürmemek için tezkereye 'hayır' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamalarına tepki gösteren şehit babası, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında videolu bir açıklama
yaparak helalleşme yoluna çıktığını açıklamış, helalleşme kararı aldığını belirtmişti.
Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından 'Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi
gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye
ihtiyacı var.
Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin
de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım' demişti.
BENİMLE HELALLEŞ ÖYLE Mİ?
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel
harekât polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
SANA HAKKIMIZ ZEHİR ZIKKIM OLSUN
İzmir Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camii'nde görev yapan
şehit babası İbrahim Taşdemir sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun helalleşme
videosunu alıntılayarak şunları yazdı: 'Şehid babası olarak İzmir'deki evime iki yıl su
verme, sonra su saatini de 2 km uzağa koydur, Oğlumun katillerine bakanlık
vermeyi düşün, her hayırlı hizmete karşı çık, sonra da benimle helalleş öyle mi?
Sana hakkımız zehir zıkkım olsun! #HaramOlsunKılıcdaroğlu!'