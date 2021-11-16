Şehit babasından CHP'li Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Sana hakkımız zehir zıkkım olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında videolu bir açıklamayaparak helalleşme yoluna çıktığını açıklamış, helalleşme kararı aldığını belirtmişti.Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından 'Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyigördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeyeihtiyacı var.Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizinde hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım' demişti.BENİMLE HELALLEŞ ÖYLE Mİ?Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özelharekât polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.SANA HAKKIMIZ ZEHİR ZIKKIM OLSUNİzmir Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camii'nde görev yapanşehit babası İbrahim Taşdemir sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun helalleşmevideosunu alıntılayarak şunları yazdı: 'Şehid babası olarak İzmir'deki evime iki yıl suverme, sonra su saatini de 2 km uzağa koydur, Oğlumun katillerine bakanlıkvermeyi düşün, her hayırlı hizmete karşı çık, sonra da benimle helalleş öyle mi?Sana hakkımız zehir zıkkım olsun! #HaramOlsunKılıcdaroğlu!'