  • USD: 10,17 - 10,19
  • EURO: 11,56 - 11,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pfizer anlaşmayı imzaladı: Koronavirüs ilacında son gelişme

Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın koronavirüs hapı için önemli bir adım attı. Koronavirüs ile mücadelede Alman BioNTech şirketi ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısı ile dünyaya umut olan firma ağız yoluyla alınan antiviral ilaç için alnaşma imzaladı

Ekleme: 16.11.2021 - 16:15 Güncelleme: 16.11.2021 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Pfizer anlaşmayı imzaladı: Koronavirüs ilacında son gelişme
Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ve ağız yoluyla alınan antiviral ilacın üretimi ve dağıtılması için İlaç Patent Havuzu (MPP) ile gönüllü lisans anlaşması imzaladığı açıklandı. BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan uluslararası sağlık kuruluşu Unitaid'in sözcüsü Herve Verhoosel, Pfizer'ın bir süredir üzerinde çalıştığı PF-07321332 isimli ağız yoluyla alınan ilaca ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

DAHA FAZLA ERİŞİM...

Kovid-19'a karşı geliştirilen bu ilacın jenerik üretimi için Pfizer'ın MPP ile bugün 'gönüllü lisans anlaşması' imzaladığını duyuran Verhoosel, 'Bu anlaşma MPP'ye, araştırma aşamasındaki ilacın ek üretimi, dağıtılması ve kaliteli genel ilaç üretici firmalara alt lisans verilip küresel çapta ilaca daha fazla erişimin sağlanması alanlarında kolaylık sağlayacak.' dedi.

Verhoosel, bu sayede alt lisans alan ilaç üreticisi firmaların, ağız yoluyla kullanılacak Kovid-19 ilacını 95 ülkeye tedarik edebileceği ve ilk etapta dünya nüfusunun yüzde 53'ünün ilaca erişim sağlayabileceğini kaydetti.

JENERİK ÜRETİM İÇİN İLK LİSANS ANLAŞMASI

Pfizer'ın, bu ilacın düşük gelirli ülkelere satışından telif ücreti almayacağını belirten Verhoosel, 'Söz konusu anlaşma, bu ilacın jenerik üretimine verilen ilk lisans anlaşmasıdır. Kovid-19 ile mücadeledeki bu yeni aracın ilk adımda düşük ve orta gelirli ülkelere ulaşmasını temin etmek son derece önemlidir.' şeklinde konuştu.

Verhoosel, PF-07321332 ilacının, HIV ve Hepatit C tedavisinde kullanılan düşük dozlu antiviral ritonavir ile alınması gerektiğini hatırlattı.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE DÖNÜM NOKTASI

Yeni Kovid-19 ilacının virüsle mücadelede dönüm noktası olabileceğine vurgu yapan Verhoosel, 'Unitiad olarak ilaç firmalarına, pandemiyle mücadeledeki tüm araçlara küresel erişim sağlanması yolunda kararlılıklarını sürdürme çağrısında bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Pfizer, Kovid-19'a karşı ağız yoluyla alınan antiviral ilacın klinik testlerine mart ayında başlamıştı.

Proteaz inhibitörleri sınıfına dahil olan ilacın, Kovid-19'un insan hücrelerinde çoğalmasına olanak sağlayan enzimi engellemesi öngörülüyor.

Düşük dozlu antiviral ritonavir ile kullanımının, metabolizmayı yavaşlatarak bu ilacın vücutta daha fazla kalmasını sağlaması, böylece virüsle mücadelede etkinliği artırması bekleniyor.


Akşener küfürbaz Lütfü Türkkan'ı savunmuştu! Bakın kendisi bir zamanlar ne yapmış...
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist tutuklandı!
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj!
Bakan Akar'dan 'Kimyasal silah' iddialarına net yanıt! Ne saklı ne gizli böyle bir şey yok
AK Parti'den eski TCMB başekonomisti Kara'ya tepki: 'Vatan hainliği tam da budur'
FETÖ firarisi hakim Remzi Şahin yakalandı
Levent Gültekin’e tokat gibi yanıt: “Özür dilemiyoruz!”
Cephe hattında çatışma! Ermenistan'dan açıklama: Rusya'yı yardıma çağırdık
Başkan Erdoğan: 2023 seçimlerin kilidi gençlerimiz olacak
Başak Cengiz'i vahşice öldürmüştü: Samuray kılıçlı caninin odası ve dehşet koleksiyonu ortaya çıktı
Halk TV canlı yayınında skandal sözler! CHP’li isim NATO’yu Türkiye’ye müdahale etmediği için eleştirdi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun medya takımı 'bankamatik memuru' Başak Demirtaş'ı aklamaya çalıştı
Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' sözleri CHP'yi karıştırdı! Bir de üstüne Türkiye düşmanlarından eş zamanlı operasyon!
'Casusluk” iddiasıyla tutuklanmışlardı! Fatih Altaylı’dan skandal! İsrailli çifti korumak için Türkiye’yi karaladı
Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret!
Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz cinayeti ile ilgili sert sözler!
MHP Lideri Devlet Bahçeli: 2023 Cumhur İttifak'ı olarak zafer yılımız olacaktır!
CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı
CHP'li belediyede skandallar büyüyor! Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç önce taciz etmiş ardından da tehdit
Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Kapalıçarşı'da bir adamı darbeden kişiyi tebrik etti
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak

İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak

Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık yöntemi: Yakın arkadaşlar

WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık yöntemi: Yakın arkadaşlar

Çin çıldırdı! Koruyucu kıyafetlerle evi bastılar, dünya bu kaydı konuşuyor

Çin çıldırdı! Koruyucu kıyafetlerle evi bastılar, dünya bu kaydı konuşuyor

Pfizer anlaşmayı imzaladı: Koronavirüs ilacında son gelişme

Pfizer anlaşmayı imzaladı: Koronavirüs ilacında son gelişme

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?