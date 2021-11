MHP Lideri Devlet Bahçeli: 2023 Cumhur İttifak'ı olarak zafer yılımız olacaktır!

MHP Lideri Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Anketçilerin açıkladığı oy oranlarına tepki gösteren Bahçeli: 'Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur ittifakının zafer yılı olacaktır.' ifadelerini kullandı.Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:Teşkilatlarımız, disiplinli, düzenli olmakla beraber meselelerin takipçisidir. Her kademedeki dava arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.2023 CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFER YILI OLACAKTIRSiparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur ittifakının zafer yılı olacaktır.Cumhur İttifakı olarak atacağımız her adım daha adil daha hakkaniyetli bir geleceğe bağlanmıştır. Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur ittifakı geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür.CUMHURBAŞKANIMIZLA ARAMIZDA GERGİNLİK DEĞİL GÜVEN VARCumhur İttifakı'nın günahına da sevabına da ortağız. Cumhur İttifakı Türk Milletinin gücüdür.Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, güven vardır. Gerisi laf-ı güzahtır.Bu sistemin meşruyet temeli yüzde 50 +1'dir. Yüzde 50 +1' sistemini eleştirilenleri makul görmemiz mümkün değildir. Sayın Cemil Çiçek sizin dilinizin altında sakladığınız bir oran var mı? Varsa söyleyin de bilelim niyetinizi görelim. FETÖ'cü Fehmi Koru ile aynı şeyleri söylüyorsunuz.KILIÇDAROĞLU'NA HELALLEŞME TEPKİSİCHP'nin son 50 yıllık tarihi huzursuzluğun tarihidir. Bizim CHP'ye oy veren kardeşlerimizle bir sorunumuz yoktur ve olmayacaktır. Ancak bizim şuursuz Kılıçdaroğlu ile sorunumuz vardır ve bu sorunun çözümü 2023'te kurulacaktır sandıktır.Kılıçdaroğlu diyor ki 'İktidar değişiyor, bir enkaz bırakarak gidiyorlar. Şimdi helalleşme zamanıdır, ben helalleşme yoluna çıkıyorum.' Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle. Madem bir yola çıkıyorsun sana tek yönlü bir bilet almanı tavsiye ederim. Ülkede iktidar değişmiyor. Ortada bir enkaz da yok. Aksine Türkiye yükseliştedir.Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşme olmayacaktır. CHP yönetimi PKK'yla helalleşmiş, CHP yönetimi FETÖ'cülerle helalleşmiş 15 Temmuz'a tiyatro demiştir.Helalleşme peşinde koşan Kılıçdaroğlu hadi PKK'lı teröristlere bir şey söyle de görelim. Burada ne PKK'yı CHP'den ne de CHP'yi PKK'dan ayırt etmek imkansız hale gelmiştir.PKK HDP'nin bir yüzüyse CHP de artık diğer yüzüdür.Biz onlarca yıldır Turan ülkümüzü seslendirdik, bunun bir hayal olmadığını ısrarla gündeme taşıdık. Turan, Türklük, kan ve ırk meselesi değil bir duruş mevzudur. Türk dedik ırkçısın dediler, Türk dedik faşist çamuruyla yanıt verdiler. Batı asırlar boyunca çelişkiler içinde bocalamıştı. Bugün Türk coğrafyası uyanmaktadır. 12 Kasım zirvesine katılan bütün Cumhurbaşkanlarımıza müteşekkir olduğumuzu söylemek istiyorum. İstanbul Zirvesi bu kapsamda bir milat olmuştur. 15 Kasım 2021'de kuruluşunun 38. yıldönümünü kutladığımız KKTC'nin önümüzdeki yıl yapılacak zirveye davet edilmesi tam isabet olmuştur.EYT, 3600 EK GÖSTERGE VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASIBütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçişle birlikte EYT sorunu Meclis'te görüşülecek bu sorun ortadan kaldırılacaktır.3600 Ek Gösterge'nin verilmesi için hükümetimize her desteği vereceğiz.Asgari ücretle yaşayan vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesi, ücretlerin iyileştirilmesi temennimizdir. İnsanların haklı taleplerini karşılamak bizim zorunluluğumuzdur. Aralık ayında toplanacak komisyonun enflasyon üzerinde bir zam oranı belirlemesi temennimizdir.