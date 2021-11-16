  • USD: 9,98 - 10,00
  • EURO: 11,43 - 11,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Masumlar Apartmanı Bu Hafta Yok Mu? Masumlar Apartmanı Bu Akşam Var Mı?

Masumlar Apartmanı dizisi her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ancak bu akşam TRT ekranlarında Milli maçın yayınlanacağı biliniyor. Peki Masumlar Apartmanı Bu Hafta Yok Mu? Masumlar Apartmanı Bu Akşam Var Mı? İşte yanıtı...

Ekleme: 16.11.2021 - 09:15 Güncelleme: 16.11.2021 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Masumlar Apartmanı Bu Hafta Yok Mu? Masumlar Apartmanı Bu Akşam Var Mı?
Masumlar Apartman yeni bölümünde bir dizi ilginç sahne dikkatleri TRT1 canlı yayınına çevirdi. Hepimizin bildiği gibi bu akşam Karadağ ile karşılaşacak milli takım TRT1 ekranında yayınlanacak. Bu noktada vatandaşlar, 'Masumlar Apartmanı bugün akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. Çünkü Milli maç ve Masumlar Apartmanı saatleri çakışabilir. Peki Masumlar Apartmanı Bu Hafta Yok Mu?

Masumlar Apartmanı Bu Akşam Var Mı?


Milli maç 22:45'te başlayacağı için Masumlar Apartmanı'nın yayınlanmasına herhangi bir engel bulunmuyor. Bu nedenle dizi 20:00'de özetsiz yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Masumlar Apartmanı bu hafta yok mu?

TRT1 16 Kasım 2021 Yayın Akışı


09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender

11:45 Gönül Dağı

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

22:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı 'Karadağ-Türkiye' 

Masumlar Apartmanı Son Bölümde Neler Oldu?


Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye'nin en güvendiği kalesi de yıkıldı. Bu evlilikte böyle şeylerin olmasını engellemek için kafasında farklı bir strateji vardır. Gülben, Safiye'nin her şeyi bildiğini bilmiyordu ve Esat ile evlilik hazırlıklarına başladı. Ama yüreğinde kendini sorguladığında, ailesinden gelen gizli evliliğin yükü ona işkence etmeye başladı. Öte yandan Safiyah'nın oynadığı oyunun yarattığı korku, içinden çıkılmaz bir durumda olduğunu hissetmesine neden olmuştur. Han'ın gündemi artık sadece bir aile meselesi değil. Seylan ile yüzleşmeye karar verdi. Öte yandan Rüya'nın üvey babası Vedat ile ilişkisi henüz bitmemiştir. Aynı zamanda sabahleyin Gülburn'ün evden ayrıldığını öğrenen Safiye, onun evlendiğini zannederek beklenmedik bir hamle yapar.

'Casusluk” iddiasıyla tutuklanmışlardı! Fatih Altaylı’dan skandal! İsrailli çifti korumak için Türkiye’yi karaladı
Yunanistan Maraş'ın açılmasını hazmedemedi! Yunan Bakan AB'ye ağladı
Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret!
SİHA’ların savunma sistemlerini dağıttığı Rusya’dan skandal! Bayraktar Akıncı TİHA’yı füzelerin hedefine koydular!
Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz cinayeti ile ilgili sert sözler!
MHP Lideri Devlet Bahçeli: 2023 Cumhur İttifak'ı olarak zafer yılımız olacaktır!
Bakan Akar'dan son dakika açıklamalar: S-400, F-35, Ege ve Doğu Akdeniz...
SGK'dan çalışmayanlara emeklilik imkanı
Otomobil ve ilaç sektöründe açgözlü stokçular devrede
Şovmenler, yalancılar gitti devlet kaldı! Bozkurt'a yeni müjde...
PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu
İşsizlik rakamları açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı
Yenibosna’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu
CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı
Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Enerjik yasa TBMM'ye geliyor!
Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
CHP'li belediyede skandallar büyüyor! Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç önce taciz etmiş ardından da tehdit
EYT'liye staj formülü ile mutlu sona ulaşacak! 'Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın..'
Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Kapalıçarşı'da bir adamı darbeden kişiyi tebrik etti
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak

İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak

Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?