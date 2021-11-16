Masumlar Apartmanı Bu Hafta Yok Mu? Masumlar Apartmanı Bu Akşam Var Mı?

Masumlar Apartmanı Bu Akşam Var Mı?



TRT1 16 Kasım 2021 Yayın Akışı



Masumlar Apartmanı Son Bölümde Neler Oldu?



yeni bölümünde bir dizi ilginç sahne dikkatleri TRT1 canlı yayınına çevirdi. Hepimizin bildiği gibi bu akşam Karadağ ile karşılaşacak milli takım TRT1 ekranında yayınlanacak. Bu noktada vatandaşlar, '?' sorularına yanıt aramaya başladı. Çünkü Milli maç ve Masumlar Apartmanı saatleri çakışabilir. PekiMilli maç 22:45'te başlayacağı için Masumlar Apartmanı'nın yayınlanmasına herhangi bir engel bulunmuyor. Bu nedenle dizi 20:00'de özetsiz yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak.09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi10:30 Tozkoparan İskender11:45 Gönül Dağı14:00 Bizim Köyün Kızları16:45 Seksenler19:00 Ana Haber19:55 İddiaların Aksine20:00 Masumlar Apartmanı22:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı 'Karadağ-Türkiye'Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye'nin en güvendiği kalesi de yıkıldı. Bu evlilikte böyle şeylerin olmasını engellemek için kafasında farklı bir strateji vardır. Gülben, Safiye'nin her şeyi bildiğini bilmiyordu ve Esat ile evlilik hazırlıklarına başladı. Ama yüreğinde kendini sorguladığında, ailesinden gelen gizli evliliğin yükü ona işkence etmeye başladı. Öte yandan Safiyah'nın oynadığı oyunun yarattığı korku, içinden çıkılmaz bir durumda olduğunu hissetmesine neden olmuştur. Han'ın gündemi artık sadece bir aile meselesi değil. Seylan ile yüzleşmeye karar verdi. Öte yandan Rüya'nın üvey babası Vedat ile ilişkisi henüz bitmemiştir. Aynı zamanda sabahleyin Gülburn'ün evden ayrıldığını öğrenen Safiye, onun evlendiğini zannederek beklenmedik bir hamle yapar.