Masumlar Apartmanı Bu Hafta Yok Mu? Masumlar Apartmanı Bu Akşam Var Mı?
Masumlar Apartmanı dizisi her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ancak bu akşam TRT ekranlarında Milli maçın yayınlanacağı biliniyor. Peki Masumlar Apartmanı Bu Hafta Yok Mu? Masumlar Apartmanı Bu Akşam Var Mı? İşte yanıtı...
Masumlar Apartman yeni bölümünde bir dizi ilginç sahne dikkatleri TRT1 canlı yayınına çevirdi. Hepimizin bildiği gibi bu akşam Karadağ ile karşılaşacak milli takım TRT1 ekranında yayınlanacak. Bu noktada vatandaşlar, 'Masumlar Apartmanı bugün akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. Çünkü Milli maç ve Masumlar Apartmanı saatleri çakışabilir. Peki Masumlar Apartmanı Bu Hafta Yok Mu?
Masumlar Apartmanı Bu Akşam Var Mı?
Milli maç 22:45'te başlayacağı için Masumlar Apartmanı'nın yayınlanmasına herhangi bir engel bulunmuyor. Bu nedenle dizi 20:00'de özetsiz yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak.
TRT1 16 Kasım 2021 Yayın Akışı
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender
11:45 Gönül Dağı
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
22:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı 'Karadağ-Türkiye'
Masumlar Apartmanı Son Bölümde Neler Oldu?
Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye'nin en güvendiği kalesi de yıkıldı. Bu evlilikte böyle şeylerin olmasını engellemek için kafasında farklı bir strateji vardır. Gülben, Safiye'nin her şeyi bildiğini bilmiyordu ve Esat ile evlilik hazırlıklarına başladı. Ama yüreğinde kendini sorguladığında, ailesinden gelen gizli evliliğin yükü ona işkence etmeye başladı. Öte yandan Safiyah'nın oynadığı oyunun yarattığı korku, içinden çıkılmaz bir durumda olduğunu hissetmesine neden olmuştur. Han'ın gündemi artık sadece bir aile meselesi değil. Seylan ile yüzleşmeye karar verdi. Öte yandan Rüya'nın üvey babası Vedat ile ilişkisi henüz bitmemiştir. Aynı zamanda sabahleyin Gülburn'ün evden ayrıldığını öğrenen Safiye, onun evlendiğini zannederek beklenmedik bir hamle yapar.