Levent Gültekin’e tokat gibi yanıt: “Özür dilemiyoruz!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çıkışını Halk TV ekranlarındaki bir programda değerlendiren gazeteci Levent Gültekin başörtülülerin ülkeden özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Gültekin’in bu sözleri sonrasında ardı ardına tepkiler geldi. KADEM ise Gültekin’e tepki göstererek, “Başörtülü kadınlardan, demokratik hakklarını kullandıkları için özür beklemek, faşizan bir düşüncenin yansıması. Her fırsatta kadınların inancı ve kıyafeti üzerinden değerlendirme yapan bu zihniyet, yakında kadınlardan sadece kadın oldukları için de özür bekleyecek. Dilemiyoruz!” dedi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise “Başörtülü kadınlar seçme ve seçilme hakkını kullandığı için mi özür dileyecek? Sonra okuma yazma öğrendikleri için özür dilesinler isterseniz. Hatta yaşadıkları için de bir özür borçları var herhalde...” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme kararı aldığını belirtmesi ardından helalleşme çıkışının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını Halk TV ekranlarındaki bir programda değerlendiren gazeteci Levent Gültekin de başörtülülerin ülkeden özür dilemesi gerektiğini ifade etti."BAŞÖRTÜLÜLER ÜLKEDEN ÖZÜR DİLEMELİ"Gültekin helalleşme ile alakalı olarak "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu" dedi. Gültekin'in bu sözlerinin ardından ardı ardına tepkiler geldi. Örneğin AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan "CHP usulü helalleşme!" yorumunda bulundu.KADEM: "ÖZÜR DİLEMİYORUZ!"Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ise Levent Gültekin'in "Başörtülüler ülkeden özür dilemeli" açıklaması sonrasında resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Başörtülü kadınlardan, demokratik hakklarını kullandıkları için özür beklemek, faşizan bir düşüncenin yansıması. Her fırsatta kadınların inancı ve kıyafeti üzerinden değerlendirme yapan bu zihniyet, yakında kadınlardan sadece kadın oldukları için de özür bekleyecek. Dilemiyoruz!" dedi."HATTA YAŞADIKLARI İÇİN DE BİR ÖZÜR BORÇLARI VAR HERHALDE..."KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gümrükçüoğlu, "Başörtülü kadınlar seçme ve seçilme hakkını kullandığı için mi özür dileyecek? :) Sonra okuma yazma öğrendikleri için özür dilesinler isterseniz. Hatta yaşadıkları için de bir özür borçları var herhalde..." ifadelerini kullandı.