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Beyaz Gazete
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Kritik toplantıda asgari ücret sunumu! Bakan Bilgin'den açıklama

Milyonlarca çalışanın umutlu bekleyişi sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında asgari ücretle ilgili bir sunum yaptı.

Kritik toplantıda asgari ücret sunumu! Bakan Bilgin'den açıklama
Ekleme: 16.11.2021 - 00:07 Güncelleme: 16.11.2021 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
Kritik toplantıda asgari ücret sunumu! Bakan Bilgin'den açıklama
AK Parti MKYK, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlar ile ilgili bilgiler verdi.



BAKAN BİLGİN: TÜM KESİMLERİN TALEPLERİ ALINDI

MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı. Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.
Kritik toplantıda asgari ücret sunumu! Bakan Bilgin'den açıklama
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