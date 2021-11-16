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Köpeğe tecavüz davasında beraat kararı Yargıtay’dan döndü

Kağıthane’de, “Nilayım” adlı köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden sanık Hamdi Yalçın hakkındaki karar Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma kararının ardından bugün yeniden görülen davada, duruşmaya gelmeyen sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Ekleme: 16.11.2021 - 14:39 Güncelleme: 16.11.2021 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Köpeğe tecavüz davasında beraat kararı Yargıtay’dan döndüİstanbul Kağıthane’de 2014 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre 38 yaşındaki Hamdi Yalçın, komşusunun “Nilayım” isimli köpeğine tecavüz etti. Diğer komşuların durumu fark edip kamera kaydına almasıyla ortaya çıkan olay sonrası Hamdi Yalçın hakkında, “hayasızca hareket etme” ve “sahipli bir köpeğe zarar vererek değerini düşürme” suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada sanık Hamdi Yalçın, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Köpeğin sahibi Gazi Güven ise olay anını görmediğini, komşuları uyarınca görüntüleri izlediğini söyleyerek şikayetçi oldu. Yapılan yargılama sonrası mahkeme, sanık hakkında beraat kararı verdi. Ancak Gazi Güven’in avukatları verilen beraat kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesini inceleyen Yargıtay 2. Ceza Dairesi, davada eksik inceleme yapıldığını belirterek kararı bozdu.

“TEKNİK İNCELEME YAPILSIN”

Yargıtay’ın bozma kararının ardından bugün İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davaya müşteki Gazi Güven’in avukatı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden 10 avukat katıldı. Sanık Hamdi Yalçın ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunma yapan Gazi Güven’in avukatı Yasemin Babayiğit, sanığın köpeğe iki kez tecavüz ettiğini söyleyerek, “İlk kayıttaki tecavüz 5 dakika, ikinci kayıttaki tecavüz ise halka açık bir yerde tanıkların şahitliği ile 30 dakika sürmüştür. Bu nedenle bozma ilamına uyulmasını istiyoruz” dedi.

Sanık avukatı da yaptığı savunmada bozma ilamına uyulmasını talep ederken, görüntüler üzerinde teknik inceleme yapılmasını istedi.

ZORLA GETİRİLME ÇIKARILDI

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bozma ilamına uyulup uyulmayacağına sanığın savunmasının alındıktan sonra karar vereceğini belirtti. Mahkeme uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanık hakkında da zorla getirilmesine karar verdi.
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