Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' sözleri CHP'yi karıştırdı! Bir de üstüne Türkiye düşmanlarından eş zamanlı operasyon!

Mustafa Kemal Atatürk'ü soykırımcı ilan edilecek çalıştay gündemi bomba gibi düşerken eş zamanlı olarak kendisine 'Dersimli Kemal'im' diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabından yayınladığı 'helalleşme' videosu tabanını rahatsız etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimini hedef aldı.'LAFA GELİNCE ATATÜRK'ÜN PARTİSİ'Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatan Kocasakal, 'Duydunuz mu? Kemal Bey helalleşme yolculuğuna çıkma kararı almış! Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi başarmak gerekiyormuş! Bu, iktidardan daha önemli bir vizyonmuş. Helalleşme adı altında kimi, kimleri katliamcı ilan ediyordu? Ama lafa gelince Atatürk'ün partisi, ama lafa gelince Atatürkçüsünüz değil mi?'SEYİT RIZA'YI DA ONURSAL ÜYE YAPARSINIZ'Anlaşılıyor ki af dilenip, helalleşilecek ve bu şekilde kapatılacak ilk yara 'Dersim katliamı' Seyit Rıza'yı da onursal üye yaparsınız artık!' ifadelerini kullandı.'CANAN HANIMI KIRACAK HALİNİZ YOK'Kocasakal, Türkiye'nin tek parti dönemine ait tartışmalı konularını da hatırlattığı paylaşımında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef aldı. Kaftancıoğlu'nun geçmişte yaptığı sözde Ermeni soykırımı paylaşımlarını hatırlatarak, 'Bu arada her ne kadar, maratonlarda tişörtlerde 1919, 1923 varsa da, Sayın Çelebi'nin dediği gibi zihinlerde 1915 var. O nedenle 1915 Ermeni soykırımı ile de 'yüzleşilmeli', helalleşilip kucaklaşılmalı. Herhalde 1919 Canan Hanım'ı kıracak halleri yok.' dedi.'PARTİMİN GEÇMİŞTE YARATTIĞI DERİN YARALAR VAR'Kılıçdaroğlu gündeme gelen ve tepkilere neden olan videosunda, 'Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım, şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum.' ifadelerini kullanmıştı.CHP'li eski milletvekili ve fondaş medya yazarı Barış Yarkadaş, parti tabanının çok üzgün olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'na sert ifadeler kullandı:CHP'LİLER YARALANDI!'CHP demek Gazi Mustafa Kemal Atatürk demektir. CHP demek, Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet demektir. CHP demek, İsmetİnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın demektir. Ve CHP'liler iyisi ve kötüsüylepartilerinin tarihine sahip çıkmayı bir görev bilmektedir. Varsa hatalar, yanlışlar mutlaka eleştirilir.Ancak bu ''partimizin açtığı derin yaralar' diye altından kalkılamayacak bir sözle ifade edilmez. O zaman, ''Neymiş bu yaralar?' diye sorulur. Siz de tarihinizi reddederek anlatmak zorunda kalırsınız… Tarihinizi reddettikçe, partinizin tabanıyla olan bağınız kopar… Yeni kitlelere ulaşmaya çalışırken, sosyolojik tabanınızla aranızdaki makası açarsınız.CHP SORUNUN FARKINDA MI?Bakın; göreceksiniz, bu söz, sadece Kılıçdaroğlu'nun değil, CHP'nin de peşini bırakmayacaktır! Kılıçdaroğlu, bu sözü sarf ederken, 'tarihsel olaylar, yaşandığı zaman dilimi içinde değerlendirilir' ilkesini göz ardı etmiş ve belki de farkında bile olmadan, toptan bir reddiye içine girmiştir. CHP yönetimi bu tahribatın farkında mıdır; doğrusu bilmiyorum… Olduklarını da sanmıyorum…'Aydınlık'ın aktardığına göre Almanya'da Duisburg-Essen Üniversitesi bünyesinde 18-20 Kasım tarihlerinde, 'Tanınmayan soykırımDersim 1937-1938' başlıklı çalıştay düzenlenecek.HAKKI YOKFondaş Sözcü yazarı Emin Çölaşan da, Kılıçdaroğlu'nun buna hakkının olmadığını belirterek ortaya attığı helalleşme çıkışına tepki gösterdi.