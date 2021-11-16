İbiza'dan kumsallar için tarihe geçecek uyarı!

Her yıl binlerce turisti ağırlayan İbiza Adası, ilginç bir sorun ile karşı karşıya.Kumsallarıyla meşhur Es Cavallet plajında bulunan kumların aşınması sonucu erozyon tehlikesi baş gösterdi.ADA EROZYON İLE KARŞI KARŞIYAYaşanan bu sorunun ardından araştırmalar devam ederken, problemin çıkış sebebinin açık alanda cinsel ilişkiye giren çiftler olduğu söyleniyor.Söz konusu erozyonu araştıran ünlü biyolog Joan Carles Palerm, konu ile ilgili tartışmaları beraberinde getiren bir açıklama yaptı.'EROZYONUN NEDENİ, SAHİLDE SEKS YAPANLAR'Palerm, erozyonun nedeninin sahilde ilişkiye giren çiftler olduğunu söyledi. CNN International'da yer alan habere göre; plajdaki kum tepeleri insan kaynaklı nedenlerden dolayı aşınıyor ve erozyona uğruyor.ÇEVRECİLERE GÖRE PLAJLARDA SEKS YAPANLAR SORUMLUÇevreciler ise plajdaki kum tepelerinin aşınmasından dolayı açık alanda seks yapan çiftleri sorumlu tutuyor.TANITIMLARI SEKSE DAVET EDİYORAncak tüm bunlara rağmen, Es Cavallet plajı, tanıtımlarında bile turistlere 'çıplak yürümek ve sevgili aramak için ideal yer' olarak tanıtılıyor. Öte yandan, İspanya'daki Mallorca ve Minorka gibi diğer adalarda benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.