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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde dikkat çeken enflasyon ve döviz kuru açıklamasında bulundu. Bakan Elvan, "Salgın sürecinde uyguladığımız kamu maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır. Üretim, büyüme ve istihdamda farkımızı ortaya koyduk" dedi. Hedeflenilen büyümenin ön koşulununun fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı
Ekleme: 16.11.2021 - 10:02 Güncelleme: 16.11.2021 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veriren, bu kararlılık sonucu döviz kurunda istikrar kazanılacağına vurgu yaptı. Bakan Elvan ayrıca salgın sürecinde uygulanılan kamu maliye politikaları ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisinin pozitif ayrışma gösterdiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Salgın sürecinde uyguladığımız kamu maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır. Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Biz özel sektör öncülüğünde dengeli, sürdürülebilir, rekabetçi, istihdam ve çevre dostu bir büyümeden yanayız. Hedeflediğimiz büyümenin ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Enflasyon ile mücadelede kararlılıkla döviz kuru istikrar kazanacak

'ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK İLE DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞACAK'

Güçlü kamu maliyesine devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makroihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir.

'YEŞİL TAHVİL PİYASASINDA AKTİF OYUNCU OLMAK İSTİYORUZ'

Borsa'da işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin daha da artırılması gerekiyor. Borçlanma Aracı Garanti Fonunun hayata geçmesiyle reel sektörümüz bu mecrayı daha aktif kullanabilecek. Uluslararası piyasalarda ciddi talep gören ve hızla büyüyen yeşil tahvil piyasasının alt yapısını ülkemizde de oluşturmak için harekete geçtik, ilk adımı geçen hafta attık, Türkiye olarak artık biz de bu piyasanın aktif oyuncusu olmak istiyoruz.

Ülkemizde sürdürülebilir bankacılık alt yapısının yenilenmesi için çalışmalara başladık, bu kapsamda BDDK bünyesinde Sürdürülebilir Bankacılık Çalışma Grubu tesis edildi.

'BORSA İSTANBUL'DA ORTALAMA PAY ELDE TUTMA SÜRELERİ ARTMALI'

Pay piyasasındaki yatırımcı sayısı son iki yılda yüzde 100'lük bir artışla yaklaşık 2,5 milyona ulaştı. Temel sorun Borsa İstanbul'da ortalama pay elde tutma sürelerinin yerli yatırımcılarda 18 güne kadar düşmüş olmasıdır. Kamu olarak yurt içi tasarrufları artırmak amacıyla önemli adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Kamu olarak sermaye piyasalarımızı daha da derinleştirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı
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