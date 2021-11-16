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Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Hatay'da kimliği belirsiz 2 kişi, seyahat ettikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çaldı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 16.11.2021 - 12:22 Güncelleme: 16.11.2021 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
Olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi.

Özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, son durağa geldiğinde aracını temizlerken arka bölümdeki iki koltuğun yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, 2 yolcunun, yerinden söktükleri koltukları çaldıktan sonra otobüsün arka kapısından indiğini gördü.



Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.

'İNSANLIK NAMINA KOLTUKLARIMI GERİ GETİRİN'

Çolak, 21 yıldır şoförlük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Kimsenin işine yaramayacağını belirtip koltukları geri getirmeleri için şüphelilere çağrıda bulunan Çolak, 'İnsan oturduğu koltuğu çalar mı?



Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin. Yazıklar olsun. Bu kadar yolcunun içinde o koltukları alırken hiç mi utanmadınız?' diye konuştu.
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Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

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