Halk TV canlı yayınında skandal sözler! CHP’li isim NATO’yu Türkiye’ye müdahale etmediği için eleştirdi

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg, 'Axios on HBO'ya verdiği röportajda, başka ülkeler ile ilgili konuşurken, bir anda spikerin Türkiye sorularına muhatap olmuştu.SPİKER KONUYU YAVAŞ YAVAŞ ISITARAK TÜRKİYE'YE GETİRDİStoltenberg, Rusya'dan korunma gerekçesiyle NATO'ya üye olmak isteyen Ukrayna'ya perspektifin henüz verilmemesini, 'NATO üyesi olmak için NATO standartlarını karşılamaklazım' diye açıklarken, bir anda araya 'Halihazırda NATO üyesi ama hükümetleri derinden yolsuz ve anti demokratik olanlar aklıma geliyor' diye Axios muhabiri Jonathan Swan girdi ve 'NATO, demokrasiyi nasıl tanımlıyor' sorusunu yöneltti.BİR ANDA ARAYA GİRDİ VE TÜRKİYE SORUSUNU SORDUStoltenberg, 'hukukun üstünlüğü, özgürlükler, serbest seçimler' diye kriterleri sayarken, uhabir tekrar araya girdi ve 'NATO üyesi Türkiye'de hala demokratik hükümet olduğunudüşünüyor musunuz?' sorusunu sordu. Bir an duraklayan NATO Genel Sekreteri, 'Seçim yapıyorlar. Yakın zamanda muhalefet İstanbul'da seçim kazanmayı başardı' yanıtını vererek, Türkiye'nin demokratikliğine vurgu yaptı. Stoltenberg ayrıca, başka müttefik ülkelerin spiker gibi bir bakış açısına sahip olduğunu da söylemişti.TÜRKİYE'NİN 'GÜVENLİK SORUNU' CHP!CHP'li isimler son günlerde iyice şirazeyi kaydırmış durumda. PKK'nın siyasi koluyla ittifak yapmaları yetmiyormuş gibi Türkiye aleyhinde ne kadar done varsa hepsini savunuyorlar.Son olarak İsrailli casusları aklama peşine düşen CHP'li isimler ve çamur medyası HALK TV'de yeni bir skandala daha imza atıldı. Ayşenur Arslan'ın HALK TV sunduğu programa katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, 'Bu kadarına da pes' dedirtecek ifadeler kullandı.'NATO'YA MÜDAHALE ELEŞTİRİSİ'Öğüt NATO'nun Türkiye'de demokrasi olsun derdinin olmadığını iddia ederek, 'Ben şunu söylüyorum. NATO uluslararası emperyalizmin askeri gücü. Biz de oranın üyesiyiz.Bu NATO'nun ve Avrupa'nın Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı' dedi. CHP'li ismin skandal açıklamalarına gafları ile meşhur Ayşenur Arslan bile dayanamadı. Arslan, 'Ay N'apardı canım müdahale derken' diye tepki gösterdi.KILIÇDAROĞLU DA BIDEN'DAN DEMOKRASİ İSTEMİŞTİCHP de bu tür skandallara çok şaşırmamak gerek. Zira, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kısa zaman önce ABD Başkanı Joe Biden'dan demokrasi istemişti. Orta Doğu Enstitüsü'nden Gönül Tol ile bir söyleşi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?' sorusuna 'Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz' cevabını vermişti.BIDEN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTIABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden'ın, Aralık 2019'daki bir konuşması ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadelerde muhalefete destek çağrısı yaptı. 'Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmakisteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz' ifadelerini kullandı.