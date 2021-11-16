FETÖ firarisi hakim Remzi Şahin yakalandı

FETÖ'den aranan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, yakayı ele verdi.Örgüt üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan Şahin, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.FİRARİ HAKİMİN İZİNE ULAŞILDIAnkara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında firari hakimin izine ulaştı.SAKLANDIĞI ADRESE OPERASYONKurulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonrası, firari hakim Şahin'in saklandığı adres tespit edilerek operasyon düzenlendi.Eski hakim Şahin'in, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olarak arandığı, kayıtsız adreslerde saklandığı, neredeyse hiç evinden dışarı çıkmadığı, çıktığı zamanlarda ise kılık değiştirdiği belirlendi.SİLAHLAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİZanlının saklandığı adreste arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız silah ve dijital materyallere el koydu. Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı hakimin, örgütsel birçok mesajlaşma yaptığı da tespit edildi.BYLOCK'TAN KUMPAS DAVALARININ HAKİM VE SAVCILARIYLA GÖRÜŞTÜKumpas davalarının hakim ve savcılarıyla ByLock üzerinden görüşmeleri olan, mahrem imam Levent Özgüzel ile yine ByLock üzerinden irtibatlı olduğu belirlenen firari hakim hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.