  • USD: 9,98 - 10,00
  • EURO: 11,43 - 11,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EYT'liye staj formülü ile mutlu sona ulaşacak! 'Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın..'

Emeklilik için yaşa takılanlar yeni düzenleme heyecanı yaşarken, lise üniversite yıllarında staj yapanlar da beklenti içerisine girdi. Emeklilik yaşını bekleyen geniş bir kitleden "Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın" çağrısı geldi.

EYT'liye staj formülü ile mutlu sona ulaşacak! 'Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın..'
Ekleme: 16.11.2021 - 09:14 Güncelleme: 16.11.2021 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
EYT'liye staj formülü ile mutlu sona ulaşacak! 'Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın..'
Emeklilik için yaşa takılanlar yeni düzenleme heyecanı yaşarken, liseüniversite yıllarında staj yapanlar da beklenti içerisine girdi.

Emeklilik yaşını bekleyen geniş bir kitleden 'Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın' çağrısı geldi.

'BAŞLANGIÇ SAYILSIN'

Eğitimin lise, üniversite gibi çeşitli dönemlerinde staj yapmak zorunlu.

Bu sürede kısa vadeli sigorta kollarına prim ödeniyor. Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor.

Stajdan sonra maaşlı olarak işe başlanıldığında emeklilik için gereken primlerin yattığı gün sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Emeklilik için yaşı bekleyen pek çok kişi de bu sürelerin sigorta başlangıcı olarak sayılmasını istiyor. Böyle bir düzenleme yapılması halinde çok sayıda kişinin emekli olabileceği ifade ediliyor.

YENİ ÇALIŞMA…

Geçmişe yönelik böyle bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor ancak, önümüzdeki döneme yönelik bu yönde bir çalışma gündemde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021- 2023' kapsamında staj yapan gençlerle ilgili
pek çok düzenleme yapılacak.

Bu kapsamda staj sigortasının emeklilik başlangıcı sayılması da gündeme gelebilecek. Staj gören öğrenciye sağlık primi yanında emekliliğine de sayılacak olan primlerin ödenmesi adımının atılması bekleniyor.


'Casusluk” iddiasıyla tutuklanmışlardı! Fatih Altaylı’dan skandal! İsrailli çifti korumak için Türkiye’yi karaladı
Yunanistan Maraş'ın açılmasını hazmedemedi! Yunan Bakan AB'ye ağladı
Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret!
SİHA’ların savunma sistemlerini dağıttığı Rusya’dan skandal! Bayraktar Akıncı TİHA’yı füzelerin hedefine koydular!
Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz cinayeti ile ilgili sert sözler!
MHP Lideri Devlet Bahçeli: 2023 Cumhur İttifak'ı olarak zafer yılımız olacaktır!
Bakan Akar'dan son dakika açıklamalar: S-400, F-35, Ege ve Doğu Akdeniz...
SGK'dan çalışmayanlara emeklilik imkanı
Otomobil ve ilaç sektöründe açgözlü stokçular devrede
Şovmenler, yalancılar gitti devlet kaldı! Bozkurt'a yeni müjde...
PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu
İşsizlik rakamları açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı
Yenibosna’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu
CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı
Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Enerjik yasa TBMM'ye geliyor!
Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
CHP'li belediyede skandallar büyüyor! Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç önce taciz etmiş ardından da tehdit
EYT'liye staj formülü ile mutlu sona ulaşacak! 'Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın..'
Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Kapalıçarşı'da bir adamı darbeden kişiyi tebrik etti
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak

İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak

Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?