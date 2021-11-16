EYT'liye staj formülü ile mutlu sona ulaşacak! 'Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın..'

Emeklilik için yaşa takılanlar yeni düzenleme heyecanı yaşarken, liseüniversite yıllarında staj yapanlar da beklenti içerisine girdi.Emeklilik yaşını bekleyen geniş bir kitleden 'Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın' çağrısı geldi.'BAŞLANGIÇ SAYILSIN'Eğitimin lise, üniversite gibi çeşitli dönemlerinde staj yapmak zorunlu.Bu sürede kısa vadeli sigorta kollarına prim ödeniyor. Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor.Stajdan sonra maaşlı olarak işe başlanıldığında emeklilik için gereken primlerin yattığı gün sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor.Emeklilik için yaşı bekleyen pek çok kişi de bu sürelerin sigorta başlangıcı olarak sayılmasını istiyor. Böyle bir düzenleme yapılması halinde çok sayıda kişinin emekli olabileceği ifade ediliyor.YENİ ÇALIŞMA…Geçmişe yönelik böyle bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor ancak, önümüzdeki döneme yönelik bu yönde bir çalışma gündemde.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021- 2023' kapsamında staj yapan gençlerle ilgilipek çok düzenleme yapılacak.Bu kapsamda staj sigortasının emeklilik başlangıcı sayılması da gündeme gelebilecek. Staj gören öğrenciye sağlık primi yanında emekliliğine de sayılacak olan primlerin ödenmesi adımının atılması bekleniyor.