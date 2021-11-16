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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun medya takımı 'bankamatik memuru' Başak Demirtaş'ı aklamaya çalıştı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parlatan fondaş medyadan Barış Terkoğlu, şimdi de sahte sağlık raporu alarak okula gitmeden sadece bankamatik memurluğu yaptığı için hapis cezasına çarptırılan Başak Demirtaş'ın avukatlığına soyundu. Gerçek dışı bilgiler vererek kamuoyunu aldatmaya çalışan Terkoğlu'nun yalan söylediği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun medya takımı aynı zamanda terör uzantılarını savunması dikkat çekiyor. Haberin detayları...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun medya takımı 'bankamatik memuru' Başak Demirtaş'ı aklamaya çalıştı
Ekleme: 16.11.2021 - 14:16 Güncelleme: 16.11.2021 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun medya takımı 'bankamatik memuru' Başak Demirtaş'ı aklamaya çalıştı
Tarihi 2023 seçimlerine 1.5 yıl gibi bir kısa süre kaldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ittifak yapan Millet İttifakı henüz adayını açıklayamadı. Net bir açıklama
olmasa da 2.5 yıl geçmesine rağmen hizmet üretemeyen üstüne onlarca skandalıyla İstanbulluyu mağdur eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'ya giderek adaylık için öne çıktığını gösterdi.

Sahada bitik olan halkın tepkisinin odağında olan İmamoğlu, terör ve fondaş medya aracılığıyla kendi reklamını sürdürüyor. Çarpık ve kaos mikseri Odatv'de İmamoğlu'nun PR
ajansı gibi çalışıyor.



ODATV'NİN EMİR ERİ BAŞAK DEMİRTAŞ'I AKLAMAYA KALKTI

Karanlık Odatv'nin patronu Soner Yalçın'ın piyasaya sürdüğü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak
Demirtaş'a sağlık raporu sahtekarlığı sebebiyle verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına tepki gösterip bu cezanın haksız olduğunu iddia etti. Terkoğlu, Başak Demirtaş'ın yalanlarını kullanarak yanlış bilgilerle süslediği yazısında halkı yanlış yönlendirmek istedi.

YILMAZ ÖZDİL EKREM İMAMOĞLU VE HDP'Yİ KUTSUYOR

CHP'lilere 'Mustafa Kemal' adlı kitabını 2500 liraya satmasıyla bilinen fondaş Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de HDP'yi savunmaya başlamıştı. Devamlı Ekrem İmamoğlu'nu parlatan Özdil, 'HDP açısından benim şöyle bir gözlemim var. Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir. HDP, Atatürk vizyonunun getirdiği kadın, erkek eşitliğini uygulayan tek partidir.' sözlerini sarf etmişti.

BAŞAK DEMİRTAŞ: CEZAEVİNDE CUMHURBAŞKANIMIZ' İLE GÖRÜŞTÜM

Öte yandan Başak Demirtaş geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında 37 kişinin ölümüyle suçlanan Selahattin Demirtaş'ın aday olacağını ima ederek şu ifadeleri kullanmıştı: 'Az önce cezaevinde 'cumhurbaşkanımız' ile görüştüm. Çok moralliydi, herkese selam söyledi. Bizim cumhurbaşkanımızın Ne yüzünde kibir var, Ne de
gözlerinde kin. 'Geçecek bugünler' dedi. 'Her yere umut tohumları ekin.'


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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun medya takımı 'bankamatik memuru' Başak Demirtaş'ı aklamaya çalıştı
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