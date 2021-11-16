CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun medya takımı 'bankamatik memuru' Başak Demirtaş'ı aklamaya çalıştı

Tarihi 2023 seçimlerine 1.5 yıl gibi bir kısa süre kaldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ittifak yapan Millet İttifakı henüz adayını açıklayamadı. Net bir açıklamaolmasa da 2.5 yıl geçmesine rağmen hizmet üretemeyen üstüne onlarca skandalıyla İstanbulluyu mağdur eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğu ve GüneydoğuAnadolu'ya giderek adaylık için öne çıktığını gösterdi.Sahada bitik olan halkın tepkisinin odağında olan İmamoğlu, terör ve fondaş medya aracılığıyla kendi reklamını sürdürüyor. Çarpık ve kaos mikseri Odatv'de İmamoğlu'nun PRajansı gibi çalışıyor.ODATV'NİN EMİR ERİ BAŞAK DEMİRTAŞ'I AKLAMAYA KALKTIKaranlık Odatv'nin patronu Soner Yalçın'ın piyasaya sürdüğü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi BaşakDemirtaş'a sağlık raporu sahtekarlığı sebebiyle verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına tepki gösterip bu cezanın haksız olduğunu iddia etti. Terkoğlu, Başak Demirtaş'ın yalanlarını kullanarak yanlış bilgilerle süslediği yazısında halkı yanlış yönlendirmek istedi.YILMAZ ÖZDİL EKREM İMAMOĞLU VE HDP'Yİ KUTSUYORCHP'lilere 'Mustafa Kemal' adlı kitabını 2500 liraya satmasıyla bilinen fondaş Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de HDP'yi savunmaya başlamıştı. Devamlı Ekrem İmamoğlu'nu parlatan Özdil, 'HDP açısından benim şöyle bir gözlemim var. Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir. HDP, Atatürk vizyonunun getirdiği kadın, erkek eşitliğini uygulayan tek partidir.' sözlerini sarf etmişti.BAŞAK DEMİRTAŞ: CEZAEVİNDE CUMHURBAŞKANIMIZ' İLE GÖRÜŞTÜMÖte yandan Başak Demirtaş geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında 37 kişinin ölümüyle suçlanan Selahattin Demirtaş'ın aday olacağını ima ederek şu ifadeleri kullanmıştı: 'Az önce cezaevinde 'cumhurbaşkanımız' ile görüştüm. Çok moralliydi, herkese selam söyledi. Bizim cumhurbaşkanımızın Ne yüzünde kibir var, Ne degözlerinde kin. 'Geçecek bugünler' dedi. 'Her yere umut tohumları ekin.'