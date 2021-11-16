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CHP'li belediyede skandallar büyüyor! Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç önce taciz etmiş ardından da tehdit

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı her geçen gün yeni bir skandala karışmaya devam ediyor. Parti içindeki taciz ve tecavüz olayları bitmezken geçtiğimiz gün yenir iğrenç olayla daha karşılaşıldı. CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, 4 kadına tacizde bulundu. Taciz sonrası çalışmaya devam eden iki kadının, aldıkları tehdit sonrası şikâyetlerini geri çektiği ortaya çıktı.

CHP'li belediyede skandallar büyüyor! Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç önce taciz etmiş ardından da tehdit
Ekleme: 16.11.2021 - 09:17 Güncelleme: 16.11.2021 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyede skandallar büyüyor! Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç önce taciz etmiş ardından da tehdit
Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.

4 mağdur kadının şikâyeti üzerine hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'Cinsel taciz' suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, evli ve iki çocuk babası Sevinç'in, kız kardeşi ve babası ile mağdurlara baskı yaparak ifadelerini değiştirttiği ve şikayetlerini geri aldırdığı da belirlendi.

İFADENİ GERİ ÇEK TEHDİTİ

Skandal taciz soruşturması 4 mağdur kadının şikâyeti üzerine geçen Haziran'da başlatıldı. Belediyede Yazı İşleri Müdür Vekili olan E. D.'de tanık olarak verdiği ifadeyle tacizleri anlattı.
Davanın açılmasını engellemek isteyen Ender Sevinç ve ailesi ise mağdurlara baskı yapmaya başladı. Mağdur kadınlardan, belediyede sekreter olarak görev yapan B. Ç. ile tanık Yazı İşleri Müdür Vekili E. D.'ye ifadelerini değiştirmeleri için baskı uygulandığı bilgisini alan Kıyıköy Jandarma Komutanlığı, böyle bir durum olup olmadığını tespit etmek için, 29 Haziran günü belediyeye baskın düzenledi. 



Belediyeye giren jandarma ekipleri, başkan Ender Sevinç'in kız kardeşi Emel Fırat'ın, mağdurlardan M.I. ile başkanın makamında konuştuğunu tespit etti. Mağdurlardan B. Ç. ve
tanık E. D. ile görüşen jandarma, başkan Ender Sevinç'in babası Yaşar Sevinç ve kız kardeşi Emel Fırat'ın, ifadelerini değiştirmeleri için kendilerine baskı yaptıklarını anlattı.

Jandarma ekipleri mağdur kadınlarla görüştüğü sırada, Kıyıköy Jandarma Karakolu'nu arayan başkan Sevinç'in babası Yaşar Sevinç'in ise Karakol Komutanı'na, avukatları Salih
Mert Öğe ile görüşmeleri gerektiğini söyledi.

İFADELERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİLER

Komutanla telefonda görüşen avukat ise mağdur kadınları tekrar ifade vermeleri için baba Yaşar Sevinç'in aracıyla savcılığa götüreceğini bildirdi. Karakol Komutanı da mağdur B. Ç. ve tanık E. D.'ye, baba Yaşar Sevinç eşliğinde savcılığa giderek tekrar ifade verip vermek istemediklerini sordu. İki isim de ifadelerini değiştirmek istemediklerini söyleyince, jandarma tüm yaşananları tutanak altına aldı.



ORTADA SUÇ VAR

İfade değiştirme skandalının üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise B. Ç. ve M. I. savcılığa başvurarak başkan Ender Sevinç hakkında şikayetinden vazgeçtiklerine dair dilekçe verdi. Ancak savcılık, mağdur kadınlar şikâyetini geri çekse de, 'isnat edilen suç' şikâyete tabi olmadığı için dava açılmasına karar verdi.
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