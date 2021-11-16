'Casusluk” iddiasıyla tutuklanmışlardı! Fatih Altaylı’dan skandal! İsrailli çifti korumak için Türkiye’yi karaladı

10 Kasım'da Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin restoran katından Başkan Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektikleri için tutuklanan İsrailli Mordi ve Natalie Oknin çiftini koruma sırası bu kez Habertürk yazarı Fatih Altaylı'da. Skandal açıklamaları ile gündemden hiç düşmeyen Fatih Altaylı, "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan İsrailliler için Erdoğan'ın konutunu zoom yaparak çeken ve WhatsApp üzerinden detaylı bilgileri bir "Aile" grubuyla paylaşan İsraillileri savunarak, Türk medyasında çıkan haberlerle kendince dalga geçti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Başkan Erdoğan'ın konutunu çeken İsraillilerisavunarak, Türk medyasında çıkan haberlerle kendince dalga geçti."Sadece Türkiye'de seyir terası yapıp sonra da orada fotoğraf çekenlergözaltına alınır. Neymiş Türkiye'nin askeri sırları ortaya çıkıyormuş. Vallahimilleti bize ağızlarıyla değil başka taraflarıyla güldüreceksiniz" ifadelerinikullanarak çirkinleşen Altaylı, ortada sadece bir soruşturma varken herhangibir karar verilmemişken, "Buna komik olmak bile denmez. Buna rezil olmakdenir" diyerek alınan tedbiri bile hazmedemedi.İşte Altaylı'nın köşe yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:"Haberleri saçmalaştırarak hepimizi eğlendiren Zaytung giderek işlevsizkalıyor.Zaytung için bile saçmalık denebilecek haberler artık ciddi ciddi haber oluyor.Son olay İstanbul'daki yeni televizyon kulesinin üzerindeki seyir terasına çıkıporadan İstanbul fotoğrafları çeken iki turistin gözaltına alınması.Dünyanın her yerinde böyle seyir terasları zaten fotoğraf çekilsin diye yapılır.Para verir çıkar, birkaç anı fotoğrafı, yeni modaya göre birkaç selfie çekerpaylaşırsınız.Böylelikle terastan seyredilen yerin de reklamı yapılmış olur.Turist çeker.Ancak sadece ve sadece Türkiye'de seyir terası yapıp sonra da orada fotoğrafçekenler gözaltına alınır.Neymiş Türkiye'nin askeri sırları ortaya çıkıyormuş.Vallahi milleti bize ağızlarıyla değil başka taraflarıyla güldüreceksiniz.Tepemizde gezen uydular dağ başında açıkta hacet gideren adamın basurolup olmadığını gösterecek seviyeye ulaşmışken, herhangi bir yolcuuçağından bile daha iyi fotoğraf çekilebilecekken seyir terasından fotoğrafagözaltı.Buna komik olmak bile denmez.Buna rezil olmak denir."