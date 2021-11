Bu listeye bakmayan pişman olur! Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda…

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.VOLKSWAGENYeni Polo 1.0 80 PS Manuel ImpressionListe fiyatı 235.300 TL1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 247.500 TL1.0 TSI 95 PS DSG Life - 265.400 TLVOLKSWAGENYeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS ImpressionFiyat 255.200 TLSEATYeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP StyleListe fiyatı: 215.000 TL1.0 EcoTSI 110 HP DSG StyleListe fiyatı 259.000 TLSKODAScala 1.0 TSI 115 PS DSG EliteListe Fiyatı 266.400 TLCİTROENC3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri ManuelFiyatı: 212.500 TLKampanyalı fiyatı: 202.700 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel BoldFiyatı: 256.500 TLKampanyalı fiyatı: 246.200 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - ShineFiyatı: 265.000 TLKampanyalı fiyatı: 259.200 TLCİTROENC3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam OtomatikFiyatı 266.500 TLKampanyalı Fiyatı 265.000 TLCİTROENC-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri ManuelFiyatı 241.000 TLKampanyalı fiyatı 235.500 TLYENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri ManuelFiyatı: 266.500 TLLansmana özel fiyatı: 265.000 TLDACİAYeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bgFiyatı 227.000 TLDACİASANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bgFiyatı 218.000 TLPrestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 239.900 TLYeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2226.000 TLComfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2236.900 TLComfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2263.000 TLComfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4259.900 TLComfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2257.900 TLFIATEGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP BenzinliFiyatı: 184.900 TLKampanyalı Fiyatı 175.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel226.900 TL1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 253.900 TL1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 227.900 TL1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 263.900 TL1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 247.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 254.900 TLFIATEGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel BenzinliFiyatı: 197.900 TLKampanyalı Fiyatı 192.900 TL1 3 M J t 95 HP St t M l Di l 234 900 TL1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 234.900 TL1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 235.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 245.900 TL1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 254.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 259.900 TLFIATEgea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel DizelFiyatı: 242.900 TLKampanyalı Fiyatı 237.900 TL1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 243.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 253.900 TL1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 259.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 266.900 TLFIATYeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - BenzinliFiyatı: 205.900 TLKampanyalı fiyatı: 200.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 242.900 TL1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 243.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 253.900 TL1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 236.900 TL1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 259.900 TLFİATPANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-BenzinliFiyatı: 197.900 TLKampanyalı fiyatı 193.900 TL1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 208.900 TL0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 234.900 TLFİAT500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-BenzinliFiyatı: 229.900 TLKampanyalı fiyatı: 219.900 TL500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 247.900 TL500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 252.900 TL500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 263.900 TLFİAT500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - BenzinliFiyatı: 320.900 TLKampanyalı Fiyatı: 260.900 TLFORDFocus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel BenzinFiyatı 263.000 TLFORDEcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik BenzinFiyatı 265.500 TLHONDAYeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik EleganceFiyatı: 236.900 TL1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive 247.700 TLHYUNDAİHyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)Liste fiyatı 180.703 TLKampanyalı fiyatı 176.703 TL1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 187.803 TL1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 195.800 TL1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 205.400 TLHYUNDAİYeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)Liste fiyatı 197.900 TLKampanyalı fiyatı 189.400 TL1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 217.850 TL1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 226.000 TL1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 238.100 TL1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 240.100 TL1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 252.500 TLHYUNDAİYeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)Fiyatı 267.000 TLKampanyalı fiyatı 253.729 TLBAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)Fiyatı 217.900 TL1.4MPI Style AT (Benzinli) - 241.900 TL1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 253.750 TL1.0T Style DCT (Benzinli) - 265.350 TLKİAPICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - OtomatikFiyatı: 194.900 TLPicanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 197.900 TLPicanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 201.900 TLKİARIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin CoolFiyatı: 191.900 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 222.900 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 237.900 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 247.900 TLKİASTONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - CoolFiyatı: 221.900 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 255.900 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance - 266.500 TLKİASportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PSFiyatı 266.500 TL