Bu listeye bakmayan pişman olur! Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda…
Araç sahibi olmak isteyenler markaların sıfır otomobil kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. İnternet sitelerinde yer alan sıfır otomobil kampanyaları listeleri her ay değişiyor. İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda...
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 235.300 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 247.500 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Life - 265.400 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 255.200 TL
SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 215.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 259.000 TL
SKODA
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 266.400 TL
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 212.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 202.700 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 256.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 246.200 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine
Fiyatı: 265.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 259.200 TL
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 266.500 TL
Kampanyalı Fiyatı 265.000 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 241.000 TL
Kampanyalı fiyatı 235.500 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 266.500 TL
Lansmana özel fiyatı: 265.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Fiyatı 227.000 TL
DACİA
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 218.000 TL
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 239.900 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2
226.000 TL
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2
236.900 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2
263.000 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4
259.900 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2
257.900 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 184.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
226.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 253.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 227.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 263.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 247.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 254.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 197.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 192.900 TL
1 3 M J t 95 HP St t M l Di l 234 900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 234.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 235.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 245.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 254.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 259.900 TL
FIAT
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 242.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 237.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 243.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 253.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 259.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 266.900 TL
FIAT
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 205.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 200.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 242.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 243.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 253.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 236.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 259.900 TL
FİAT
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 197.900 TL
Kampanyalı fiyatı 193.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 208.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 234.900 TL
FİAT
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 229.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 219.900 TL
500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 247.900 TL
500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 252.900 TL
500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 263.900 TL
FİAT
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 320.900 TL
Kampanyalı Fiyatı: 260.900 TL
FORD
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 263.000 TL
FORD
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 265.500 TL
HONDA
Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance
Fiyatı: 236.900 TL
1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive 247.700 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 180.703 TL
Kampanyalı fiyatı 176.703 TL
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 187.803 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 195.800 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 205.400 TL
HYUNDAİ
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 197.900 TL
Kampanyalı fiyatı 189.400 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 217.850 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 226.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 238.100 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 240.100 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 252.500 TL
HYUNDAİ
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 267.000 TL
Kampanyalı fiyatı 253.729 TL
BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)
Fiyatı 217.900 TL
1.4MPI Style AT (Benzinli) - 241.900 TL
1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 253.750 TL
1.0T Style DCT (Benzinli) - 265.350 TL
KİA
PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik
Fiyatı: 194.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 197.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 201.900 TL
KİA
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Fiyatı: 191.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 222.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 237.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 247.900 TL
KİA
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 221.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 255.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance - 266.500 TL
KİA
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 266.500 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 235.300 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 247.500 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Life - 265.400 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 255.200 TL
SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 215.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 259.000 TL
SKODA
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 266.400 TL
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 212.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 202.700 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 256.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 246.200 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine
Fiyatı: 265.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 259.200 TL
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 266.500 TL
Kampanyalı Fiyatı 265.000 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 241.000 TL
Kampanyalı fiyatı 235.500 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 266.500 TL
Lansmana özel fiyatı: 265.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Fiyatı 227.000 TL
DACİA
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 218.000 TL
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 239.900 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2
226.000 TL
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2
236.900 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2
263.000 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4
259.900 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2
257.900 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 184.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
226.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 253.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 227.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 263.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 247.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 254.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 197.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 192.900 TL
1 3 M J t 95 HP St t M l Di l 234 900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 234.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 235.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 245.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 254.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 259.900 TL
FIAT
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 242.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 237.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 243.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 253.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 259.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 266.900 TL
FIAT
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 205.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 200.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 242.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 243.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 253.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 236.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 259.900 TL
FİAT
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 197.900 TL
Kampanyalı fiyatı 193.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 208.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 234.900 TL
FİAT
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 229.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 219.900 TL
500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 247.900 TL
500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 252.900 TL
500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 263.900 TL
FİAT
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 320.900 TL
Kampanyalı Fiyatı: 260.900 TL
FORD
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 263.000 TL
FORD
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 265.500 TL
HONDA
Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance
Fiyatı: 236.900 TL
1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive 247.700 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 180.703 TL
Kampanyalı fiyatı 176.703 TL
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 187.803 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 195.800 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 205.400 TL
HYUNDAİ
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 197.900 TL
Kampanyalı fiyatı 189.400 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 217.850 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 226.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 238.100 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 240.100 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 252.500 TL
HYUNDAİ
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 267.000 TL
Kampanyalı fiyatı 253.729 TL
BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)
Fiyatı 217.900 TL
1.4MPI Style AT (Benzinli) - 241.900 TL
1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 253.750 TL
1.0T Style DCT (Benzinli) - 265.350 TL
KİA
PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik
Fiyatı: 194.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 197.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 201.900 TL
KİA
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Fiyatı: 191.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 222.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 237.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 247.900 TL
KİA
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 221.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 255.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance - 266.500 TL
KİA
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 266.500 TL