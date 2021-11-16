Bu listeye bakmayan pişman olur! Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda…

Araç sahibi olmak isteyenler markaların sıfır otomobil kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. İnternet sitelerinde yer alan sıfır otomobil kampanyaları listeleri her ay değişiyor. İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda...