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Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu

Konya’nın Ereğli ilçesinde 1 yıl önce babası Kudbettin Kaya’yı (64) tabanca ile vurarak öldüren Tamer Kaya (23) hakkında ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dosyada tutuksuz yargılanan Zennure Kaya’nın oğlunun eşini vurduktan sonra yaptıkları ise kan dondurdu.

Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
Ekleme: 16.11.2021 - 09:33 Güncelleme: 16.11.2021 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
Zennure Kaya'nın oğlunun eşini vurduktan sonra, 'Ona bir şey olmaz. Kapıyı kapatın gidin' dedikten sonra mutfağa geçerek yemek yaptığı öğrenildi. Kaya'nın daha sonra eşinin öldüğünü fark etmesi üzerine eşinin üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirip, gelen sağlık ekiplerine kalp krizi geçirdiğini söylediği belirtildi. Öldürülen Kudbettin Kaya'nın kız kardeşi Aynur Kaya, 'Ağabeyimi ailecek birlikte öldürdüler. Bu planlı bir cinayettir. Delilleri yok etmek için ellerinden geleni yaptılar. Hepsinin cezalandırılmasını istiyoruz' dedi.



Geçtiğimiz yıl 30 Ekim tarihinde Cuma günü ilçeye bağlı Alhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tamer Kaya, evde tartıştığı babası Kudbettin Kaya'yı tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Kaya, jandarma tarafından yakalandı. Tamer Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan katil zanlısı Tamer Kaya hakkında 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'iftira ve silahlı tehdit' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz yargılanan annesi Zennure, ağabeyleri Selçuk (25), eşi Ece Kaya (21) hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' 6 aydan 5 yıla kadar, ağabeyi Yalçın Kaya (27) hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve iftira' suçlarından 1,5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'AĞABEYİMİ HEP BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER'

Ağabeyi Kudbettin Kaya'nın ailecek öldürdüklerini ileri süren Aynur Kaya SABAH'a konuştu. Kaya, 'Ağabeyimi öldürmek için ellerinden geleni yaptılar. Tamer ağabeyimi öldürdükten sonra Zennure, Ona bir şey olmaz. Kapıyı kapatın gidin' diyerek mutfağa gidip yemek pişirmiş. Ağabeyim orada kan kaybından ölürken kimsenin umurunda olmamış. Sonra kapıdaki mermi girişlerini izmaritle kapatmışlar. Bütün kovanları toplayıp yok etmişler. Yerdeki kanlı halıyı toplayıp başka bir köyün çöpüne atmışlar. Suç aleti tabancayı alıp gömmüşler. Bunu hep birlikte yapmışlar. Sonra Zennure ağabeyimin üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirmiş. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine ağabeyimin kalp krizi geçirdiğini söylemişler. Hastaneye gittiklerinden sırtından vurulduğunu görmüşler. Bu seferde ağabeyimin düşmanları tarafından vurulduğunu söylemişler. Sadece Tamer değil hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Başta Zennure olmak üzere hepsi cezasını çeksin ki ağabeyim mezarında rahat uyusun' dedi.



'EŞİNE SENİN KANINI İÇECEĞİM DEMİŞ'

Ağabeyinin Zennure Kaya'dan boşanmak için mahkemeye başvurduğunu ifade eden kardeşi Fatma Bildirici ise şunları söyledi: 'Ağabeyim eşinden boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Zennure bunu öğrenince hem boşanma hem de miras meselesi yüzünden cinayetten 15 gün kadar ağabeyimi darp etti. 'Senin kanını içeceğim, seni öldüreceğim. Oğullarımdan biri yatar çıkar' diye bağırdı. Ağabeyim göğsüne atılan taş nedeniyle yaralanmıştı. Bana, 'Bunlar beni öldürecekler' dedi. Sonunda da çok geçmeden ağabeyimi öldürdüler. Hepsi işin içinde ama gerçekler saklanıyor. Olaydan sonra Tamer'i çalıştığı kesimhaneye götürmüşler. Maksat oradaki güvenlik kamerasına görünüp, o gün işte olduğunu göstermek. Ancak o gün kesimhanenin tatil olduğu bir gündü. Yalanları ayaklarına dolandı. Hepsi cezasını çeksin ki ağabeyin yattığı yerde rahat uyusun' diye konuştu.


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