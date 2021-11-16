Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Enerjik yasa TBMM'ye geliyor!

Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası 'Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık.' ifadelerini kullanmasının ardından AK Parti harekete geçti.AK Parti, pandemi sonrası ve küresel ısınma ile birlikte önemi daha artan enerji güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bir yasa teklifi hazırlıyor. Elektrik faturalarından TRT ve enerji payının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin de içinde yer alacağı teklifte, 2022'de üretim bandına inecek elektrikli yerli otomobile dönük düzenlemeler bulunuyor.TARIM SEKTÖRÜNE DESTEKÇalışılan torba taslağa göre, elektrik faturalarından TRT ve katkı payının kaldırılması ile birlikte vatandaşa yaklaşık 3 milyar liralık bir destek sağlanmış olacak. Doğalgaz arz güvenliği ile ilgili değişikliklere gidilecek. Türkiye ulusal enerji planlaması yapılacak. Enerji verimliliği uygulaması destekleri, tarım ve hizmet sektörüne de kullanılacak.Bu alanda üretim yapanlar hibe ve faiz gibi desteklerden yararlanabilecek. Pakette yer alması beklenen bir başka önemli düzenleme ise sözleşmeli tarıma dönük. Türkiye'deki verimliliği, üretimin, çiftçinin finansmana erişiminin artmasını sağlayacak düzenleme aynı zamanda piyasaların fiyat regülasyonunu kendi kendine yapmasının sağlanması da planlanıyor.ŞARJ İSTASYONLARI KURULUYORElektrikli araçları için şarj hizmetinin sunulması ve şarj istasyonlarının kurulması için alt yapı oluşturulacak. Ruhsatların verilmesi, benzin istasyonlarındaki gibi yasal alt yapısınınoluşturulması ruhsatlandırılması kurulum ve işletilmesine dönük detaylar düzenlemede yer oluşturulması, ruhsatlandırılması, kurulum ve işletilmesine dönük detaylar düzenlemede yeralacak. Petrol Kanunu'na, 'Bir arayıcı veya işletmeci, ürettiği petrolün sekizde birini devlet hissesi olarak ödemekle yükümlüdür' ibaresinden sonra gelmek üzere 'Cumhurbaşkanı, sekizde birini yüzde 50 oranında artırabilir' hükmünün eklenmesi de planlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, lisanssız üretim tesisleri (HES, jeotermal gibi) dağıtım sistemi yanı sıra iletim tesislerini de kullanabilecek.