Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.İki gün önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Cengiz ailesini ziyaret ettiği sırada telefona taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Beyhan Cengiz ile de görüşmesinde, 'Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah' ifadelerini kullanmıştı.AYRINTILAR GELİYOR