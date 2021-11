Başkan Erdoğan: 2023 seçimlerin kilidi gençlerimiz olacak

Yerel Yönetimler Gençlik Festivali Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan festivalin açılışında önemli açıklamalarda bulunduErdoğan'ın konuşmasından satır başları:Hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Gençlik Festivalimize hoş geldiniz.Belediyelerimize gençlerimize tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 6 gün boyunca burada, konserlerden, sinemaya, tiyatroya pek çok etkinlikler düzenlenecek.İlkinin açılışını yaptığımız gençlik festivalini geleneksel hale getirilmesini hedefliyoruz. Okulların ara tatile de girmesini fırsat bilerek, tüm şehirlerimizden 100 bin öğrencimiz buraya gelecek.Siyasete gençlik kollarında atılmış birisi olarak burada bulunuyorum. Gökten zembille inmedim, gençlik teşkilatlarında bu işe başladım. Belediye başkanlığımda başbakanlığımda cumhurbaşkanlığımda hep gençler için çalıştım. Geriye dönüp baktığımda, iyi ki gençler için çalışmışım, iyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım, iyi ki hanım kardeşlerimle birlikte omuz omuza yürümüşüm diyorum.Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir.Göreve geldiğimizde seçme ve seçilme yaşı 30'du. Bunu önce 25'e sonra 18'e indiren biz oldu. Bizimle beraber gençler 18 yaşında hem seçme hem seçilme hakkını yakaladı.SEÇİMİN KİLİDİ GENÇLERİMİZDİR2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak, kendisi ve ülkesi için siyasi irade ortaya koyacak. Bu bakımdan gençlerimizin düşünceleri, tespitleri bizim için hayati önemdedir. Önümüzdeki seçimin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir.Bizden önce üniversite sınavına giren her 10 öğrenciden 1'i yüksek öğretime girebiliyordu. Bizim dönemizde sınava giren her öğrencimizin kontenjanı mevcut.Yurt kapasitelerini artırdık.Hatırlayın, göreve geldiğimiz harçlardan dolayı öğrencilerin sıkıntılaro vardı. Harçları biz kaldırdık. Öğrencilere verilen burs 45 liracıktı.BAY KEMAL'İN OLDUĞU YERDE İNKARCILIK VARDIRBay Kemal'in olduğu yerde inkarcılık vardır. Bu muhalefet inkarcıdır. Onun için 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım.Bu ülkede terör var mıydı? Doğu Güneydoğu teröre mahkum edilmiş miydi? Şimdi hamdolsun terörü yok ettik. Artık Doğu'da güneydoğuda vatandaşlarım akşam saatlerinde sokaklara çıkabiliyor. İşte AK Parti budur.Bugünün gençleri demokrasinin, hak ve özgürlüklerin, teknolojinin en üst seviyede olduğu zamanda büyüyor.Bunlar tekrar ülkenin üzerine kara bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Bunların kibirlerini bazı belediyelerde görüyoruz. Karşınıza geçip hükümeti eleştirenleri şöyle bir bakın, eğer bunlar ülkeyi bizden daha iyi yürütecek bilgiye birikime plana projeye sahipse karar sizindir. Hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu unutmayın.Milli Mücadelenin kazanılması ve Cumhuriyet'in kurulması gençlerimizin eseridir.Gelenekten geleceğe, maziden atiye uzanan bir yolu takip edeceğiz. Biz kimsenin rengine, kişiliğine, karakterine rengine bürünmeyeceğiz. Önce kendi medeniyetimizi, kültürümüzü tarihimizi en iyi şekilde öğreneceğiz. Ortak geleceğimizi inşaa edeceğiz.Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşacağıdır. Bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir.AKŞENER'E VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİBay Kemal senden hiçbir şey olmaz. Sen 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda, FETÖ'cülerin yönettiği tankların arasından nasıl kaçtıysan, bugün de aynısın. Bir başkası, şehit yakınına söven densiz, utanmaz arlanmaz milletvekiline sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. O kadın, hepsi de birbirinin aynı. Biz bunların hangi tıynette olduğunu biliyoruz. Şu İYİ Parti'nin başındaki kadın, bu kadın nasıl küfrediyor, söylemek istemezdim ama söyleyeceğim, parlamento çatısının altında 'yavşaklar' diyebilecek kadar seviyesiz. Başkanı böyle olanın milletvekili farklı olur mu? Üzüm üzüme baka baka kararır. Bunların suyu kaynadı. 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim.Belediye başkanlarımız geçlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü desteği veriyor.