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Bakan Akar'dan 'Kimyasal silah' iddialarına net yanıt! Ne saklı ne gizli böyle bir şey yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'da kimyasal silah bulundu iddilarını sert bir dille yalanladı. Bakan Akar açıklamasında: "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan 'Kimyasal silah' iddialarına net yanıt! Ne saklı ne gizli böyle bir şey yok
Ekleme: 16.11.2021 - 16:02 Güncelleme: 16.11.2021 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan 'Kimyasal silah' iddialarına net yanıt! Ne saklı ne gizli böyle bir şey yok
Milli Savunma Bakanı Akar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silahlar var iddilarını net bir dille yalandı. Açıklamasında, 'TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil.' diyen Akar; 'Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC'nin TSK'nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor.' ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...
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