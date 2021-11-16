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Beyaz Gazete
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Babasını satırla kesti! Sözleri pes dedirtti: Oyun oynuyorduk!

Adana'da babasını satırla öldüren Sefa K., cezaevine gönderildi. Katil zanlısı kendisini görüntüleyen gazetecilere; "Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla, 'Ölek, gidek, geri gelek' oyunu oynadık" dedi.

Ekleme: 16.11.2021 - 11:52 Güncelleme: 16.11.2021 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Babasını satırla kesti! Sözleri pes dedirtti: Oyun oynuyorduk!Kan donduran olay14 Kasım'da merkez Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Sefa K., (39), babası Cabbar K.'nin (64) evine gitti.

Bir süre sonra baba oğul tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yaşanan arbedede Sefa K., mutfaktan aldığı satırla banyodaki babasına saldırdı.

Cabbar K., oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan ağır yaralanırken, eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını gören M.K. evden kaçarak durumu polise bildirdi.

CANİ EVLAT POLİSE TESLİM OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Katil zanlısı Sefa K. ise olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cabbar K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada Cabbar K.'nin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Cabbar K.'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.



'BABAMLA OYUN OYNUYORDUK' DEDİ

Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı Sefa K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

Sefa K., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, 'Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü.

Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla, 'Ölek, gidek, geri gelek' oyunu oynadık' dedi.

Hakim karşısına çıkan Sefa K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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